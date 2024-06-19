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غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا

أردا غولر التركي، يحطم رقما قياسيا مسجل باسم كريستيانو رونالدو منذ عام 2004 في بطولة أمم أوروبا.. إليك التفاصيل.

فريق التحرير by فريق التحرير
غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا
غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا

كتب نجم ريال مدريد، أردا غولر، اسمه تاريخ بطولة أمم أوروبا بعد أن حطم أحد أرقام كريستيانو رونالدو القياسية، في المباراة التي جمعت تركيا مع جورجيا.

اللاعب التركي أردا غولر، شارك لأول مرة في بطولة أمم أوروبا 2024، وسجل أول أهدافه في البطولة، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده تركيا على جورجيا (3 -1)، في افتتاحية مباريات المجموعة السادسة بالبطولة.

غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو

غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا

وفقًا لموقع الإحصائيات Opta Stats، حطم نجم ريال مدريد الرقم القياسي لرونالدو ليصبح أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في نهائيات بطولة أمم أوروبا.

وأكد موقع Opta Stats: “أن أردا غولر هو أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في نهائيات بطولة أمم أوروبا (19 عاما و114 يوما)، متجاوزا الرقم القياسي السابق لكريستيانو رونالدو البالغ 19 عاما و128 يوما، والمسجل في عام 2004″.

غولر يعلن عن نفسه بتسديدة قوية في شباك جورجيا

غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا

وأعلن نجم ريال مدريد أردا غولر، عن نفسه في بطولة أمم أوروبا 2024 بتسديدة قوية بعيدة المدى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة بين تركيا وجورجيا.

وفي أول ظهور له مع تركيا في إحدى البطولات الكبرى، حصل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على مكانا أساسيا من قبل المدرب فينتشنزو مونتيلا، وجاء اللاعب عند ثقة مدربه بعد أن أحرز هدفا تاريخيا لمنتخب بلاده.

بعد تلقيه تمريرة من كان أيهان، أطلق غولر كرة مقوسة بقدمه اليسرى، والتي تجاوزت الحارس جيورجي ماماردافيلي لتسكن مرمى جورجيا.

غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا

وحسب موقع Opta Stats، فإن هدف غولر، في الدقيقة 65 جعله أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في بطولة أوروبا منذ أن فعلها كريستيانو رونالدو في عام 2004.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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