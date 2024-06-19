غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو القياسي في بطولة أمم أوروبا

كتب نجم ريال مدريد، أردا غولر، اسمه تاريخ بطولة أمم أوروبا بعد أن حطم أحد أرقام كريستيانو رونالدو القياسية، في المباراة التي جمعت تركيا مع جورجيا.

اللاعب التركي أردا غولر، شارك لأول مرة في بطولة أمم أوروبا 2024، وسجل أول أهدافه في البطولة، في المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده تركيا على جورجيا (3 -1)، في افتتاحية مباريات المجموعة السادسة بالبطولة.

غولر التركي يحطم رقم كريستيانو رونالدو

وفقًا لموقع الإحصائيات Opta Stats، حطم نجم ريال مدريد الرقم القياسي لرونالدو ليصبح أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في نهائيات بطولة أمم أوروبا.

1 – Arda Güler is the youngest player to score on his debut at a European Championship finals (19 years and 114 days), surpassing Cristiano Ronaldo's previous record of 19 years and 128 days set in 2004. Jewel. pic.twitter.com/EUEJnTvJdK — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2024

وأكد موقع Opta Stats: “أن أردا غولر هو أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في نهائيات بطولة أمم أوروبا (19 عاما و114 يوما)، متجاوزا الرقم القياسي السابق لكريستيانو رونالدو البالغ 19 عاما و128 يوما، والمسجل في عام 2004″.

غولر يعلن عن نفسه بتسديدة قوية في شباك جورجيا

وأعلن نجم ريال مدريد أردا غولر، عن نفسه في بطولة أمم أوروبا 2024 بتسديدة قوية بعيدة المدى في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة بين تركيا وجورجيا.

وفي أول ظهور له مع تركيا في إحدى البطولات الكبرى، حصل اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على مكانا أساسيا من قبل المدرب فينتشنزو مونتيلا، وجاء اللاعب عند ثقة مدربه بعد أن أحرز هدفا تاريخيا لمنتخب بلاده.

بعد تلقيه تمريرة من كان أيهان، أطلق غولر كرة مقوسة بقدمه اليسرى، والتي تجاوزت الحارس جيورجي ماماردافيلي لتسكن مرمى جورجيا.

وحسب موقع Opta Stats، فإن هدف غولر، في الدقيقة 65 جعله أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في بطولة أوروبا منذ أن فعلها كريستيانو رونالدو في عام 2004.