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12 مليون دولار مبيعات تذاكر كأس موسم الرياض

تم بيع تذاكر مباريات كأس موسم الرياض مقابل 45 مليون ريال، و تكلفة إنتاج مباراة واحدة في كأس موسم الرياض تعادل تكلفة 8 مباريات من كأس العالم

فريق التحرير by فريق التحرير

مع اقتراب انطلاق كأس موسم الرياض، أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تفاصيل مثيرة حول تكلفة إنتاج المباريات في البطولة، حيث أكد أن تكلفة إنتاج مباراة واحدة تعادل تكلفة 8 مباريات من كأس العالم.


ويستعد نادي إنتر ميامي الأميركي اليوم لخوض تحديات كأس موسم الرياض، حيث سيواجه فرق الهلال والنصر في مباريات قوية تعد استعراضًا لمهارات نجوم كرة القدم العالميين.

تشهد هذه البطولة مشاركة لاعبين بارزين يمثلون فرقًا عربية ودولية، مما يعزز مكانة كأس موسم الرياض على الساحة الرياضية العالمية، آل الشيخ ذكر أيضا في حسابه الرسمي“إكس”، أن تذاكر كأس موسم الرياض التي تم بيعها وصلت 45 مليون ريال سعودي فقط، ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي، لتشمل حضور ثلاث مباريات، قائلا: “تذاكر كأس موسم الرياض فقط بعنا بـ ٤٥ مليون ريال (١٢ مليون دولار$) ٣ مباريات”.

ومع توقعات بأن يكون لقاء إنتر ميامي مع الهلال والنصر حدثًا رياضيًا مميزًا، يُشير آل الشيخ إلى أن ملعب المملكة أرينا سيكون الشاهد على اندلاع هذه المنافسات. يعكس هذا اللقاء رغبة المملكة في تعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين مختلف دول العالم.

لفتت تصريحات رئيس هيئة الترفيه الانتباه إلى الجهد الهائل الذي يبذله القطاع الرياضي والترفيهي في المملكة لضمان تقديم تجارب فريدة ومميزة للجماهير. وتعكس الأرقام الكبيرة المذكورة فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، تحديات وتكاليف تنظيم فعاليات رياضية على مستوى عالمي.

من الجدير بالذكر أن هذا الاستثمار الكبير في الرياضة والترفيه يعزز مكانة المملكة على الخريطة الرياضية الدولية، ويسهم في تعزيز السياحة الرياضية وجذب الاهتمام العالمي إلى الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها.

بهذا السياق، يبدو أن كأس موسم الرياض 2023 ستكون مناسبة استثنائية تمزج بين الحماس الرياضي والإنتاج الضخم، مما يجعلها واحدة من البطولات المثيرة والمميزة في عالم الرياضة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...