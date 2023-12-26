الإعلان عن كأس تحدي دبي 2024.. بمشاركة الزمالك والرجاء والأهلي

أعلن مجلس دبي الرياضي، عن موعد النسخة الأولى من “كأس تحدي دبي 2024” لكرة القدم، التي يشارك فيها نخبة من الفرق الآسيوية والأفريقية، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال المجلس بي بيان له، إن البطولة التي يقيمها بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ستقام خلال الفترة بين 26 و28 كانون الثاني/يناير المقبل.

ويشارك في “كأس تحدي دبي 2024” المقرر اقامته على ملعب آل مكتوم في نادي النصر 4 فرق هي: الأهلي السعودي، الزمالك المصري، الرجاء البيضاوي المغربي وووهان ثري تاونز الصيني.

وتقام المباراة الأولى التي تجمع بين الزمالك والرجاء يوم الجمعة 26 كانون الثاني/يناير 2024 في حين تجري الثانية في اليوم التالي بين الأهلي وفريق ووهان ثري تاونز.

ويلعب الفائزان على اللقب، فيما يخوض الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: “يعد كأس دبي للتحدي 2024 إضافة قيّمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية العالمية التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تنسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية البارزة والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: “ستكون كأس تحدي دبي 2024 إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي في 2024، وهو العام الذي سيشهد سلسلة من الفعاليات الرياضية الدولية التي تتنوع ما بين مؤتمرات واحتفاليات بجوائز عالمية وبطولات تمتد على مدار العام المقبل”.