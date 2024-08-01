كأس العالم 2034.. الفيفا يكشف تفاصيل ملف ترشح السعودية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تفاصيل الملف الطموح لترشح المملكة العربية السعودية، لاستضافة أكبر نسخة من بطولة كأس العالم 2034، في التاريخ، يتم تنظيمها في دولة واحدة، وذلك بعد تقدم السعودية، رسميا بملف الترشح لاستضافة كأس العالم FIFA™ 2034، في باريس.

وقدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم غير محدود لملف ترشّح السعودية لكأس العالم 2034، الذي حمل شعار “معًا ننمو”.

أهداف السعودية من تنظيم بطولة كأس العالم 2034

وشمل ملف ترشح السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034، مشاريع تطويرية متميزة، وخططًا متكاملة، تعكس القدرات الكبيرة التي تملكها السعودية، وتهدف لتسخيرها لاحتضان أحد أهم الأحداث الرياضية بالعالم، وهي كأس العالم لكرة القدم، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف السعودية، في حال حصولها على حق استضافة كأس العالم 2034، إلى تنظيم نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، تكون البطولة الرياضية الأكثر مشاهدة في التاريخ، لتأكيد أنها وجهة الرياضة، والرياضيين الجديدة بالعالم.

ملف الترشح يحول حلم الاستضافة لواقع حي

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأربعاء :” نعمل جميعًا على تحويل حلم المملكة باستضافة كأس العالم 2034، إلى واقع حي، وفق الخطط التفصيلية الدقيقة المُدرجة في ملف الترشّح، التي تجمع بين إرثنا الكروي العريق وشغفنا الكبير تجاه اللعبة، بما يكفل تقديم نسخة راسخة في أذهان الجميع باستضافة 48 منتخبًا من قارات العالم كافةفي دولة واحدة”.

لحظة تاريخية في تطوير قطاع الرياضة السعودي

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم :” أن تقديم ملف الترشح والكشف عن خطط المملكة لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم، هي لحظة تاريخية مهمة لدولة تبدي شغفاً كبيراً تجاه كرة القدم، وخطوة طبيعية في رحلة تطوير قطاع الرياضة السعودي”.

وأعرب المسحل، عن أمله أن تنال خطط المملكة الشاملة لاستضافة كأس العالم 2034، إعجاب مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم نسخة تاريخية تشكل مصدر إلهام للأجيال الحالية والمقبلة.

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?️ المؤتمر الصحفي لملف #ترشح_السعودية2034 ? pic.twitter.com/vO3Kt4LvbI — وزارة الرياضة (@mosgovsa) July 31, 2024

وكان وفد من وحدة ملف الترشّح في الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، قد قام بتقديم ملف الترشّح رسميًا في العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين الماضي، في خطوة تؤكد الرغبة الكبيرة من المملكة في الإسهام في تطوير لعبة كرة القدم ونموها، ودعوة الجماهير الرياضية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في كتابة قصة نجاح هذا الحدث.

أهم تفاصيل ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

وكشف ملف الترشّح بشكل حصري عن المخطط العام لكأس العالم 2034 FIFA™، الذي سوف تستضيفه السعودية عن:

الاستضافة في 5 مدن رئيسية، هي الرياض، ونيوم، وجدة، وأبها، والخبر. البطولة تلعب في 15 ملعب متطور بالمدن الخمسة المستضيفة للبطولة، ومنها 11 ملعبا جديدا بالكامل. مدينة الرياض ستضم 8 ملاعب مخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034. استاد الملك سلمان الجديد بمدينة الرياض يتسع لنحو 92 ألف متفرج، ومقرر أن يستضيف مباراة افتتاح، ونهائي بطولة كأس العالم، وأن يكون الاستاد الرئيسي الجديد المخصص للمنتخب السعودي. استاد الأمير محمد بن سلمان في منطقة القدية بمدينة الرياض، أحد الملاعب التي تستضيف البطولة، ويعد تحفة معمارية بمدرجاته الثلاثية، واطلالته الخلابةً على إحدى قمم جبل طويق. ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الشهير بمدينة الرياض، من الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة، وسيتم تطويره ورفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج. في مدينة جدة، تستضيف مباريات البطولة، استاد وسط جدة الجديد، المقرر إنشائه، والملعب الساحلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ويستضيف استاد أرامكو، في مدينة الخبر، على شاطئ الخليج العربي، مباريات البطولة، ويتميز بتصميم مستوحى من البحر، ويحاكي شكل “الدوامات” التي تظهر قبالة الشاطئ. كما يستضيف استاد جامعة الملك خالد بمدينة أبها، مباريات بطولة كأس العالم 2034، ويشهد حاليا أعمال توسعة مؤقتة لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج. كما يتضمن ملف ترشح السعودية، استضافة استاد نيوم، لمباريات البطولة، ومن المنتظر أن يكون الاستاد الأكثر تميزًا على مستوى العالم، بارتفاع أكثر من 350 مترا عن سطح الأرض، بهيكل منطقة “ذا لاين”، وتشغيله بمصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح، وطاقة شمسية، في نقلة تاريخية نحو الاستادات المستدامة. كشف ملف ترشح السعودية، أن خطة استضافة المنتخبات المشاركة، سوف تمتد لـ 10 مدن داعمة للمدن المستضيفة لمباريات البطولة، سوف تحتضن معسكرات المنتخبات قبل البطولة. أكد ملف الترشح، على توفير أكثر من 230 ألف غرفة في المدن المضيفة والداعمة، لإقامة كبار الزوار، وأعضاء لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ووفود المنتخبات المشاركة بالبطولة، و الصحفيين، والإعلاميين وجماهير المنتخبات المشاركة بالبطولة. ويتضمن ملف الترشح اقتراح 132 مقر تدريب للمنتخبات الـ 48 المشاركة، في 15 مدينة، تشمل 72 ملعباً مخصصاً لمعسكرات التدريب، بالإضافة إلى 2 من مقرات التدريب المخصصة للحكام. ويقدم ملف الترشح، 10 مواقع مختلفة في المدن المستضيفة، ليختار “الفيفا”، موقعا واحدا في كل مدينة من المدن الخمسة، لاستضافة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival، ومن أبرز هذه المواقع المقترحة حديقة الملك سلمان في الرياض، والتي سوف تصبح أكبر حديقة حضرية في العالم.