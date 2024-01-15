كأس أمم أفريقيا 2023.. تعرف إلى موعد مباراة الجزائر وأنغولا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يطمح منتخب الجزائر، في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، حينما يواجه منتخب أنغولا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة الجزائر، وأنغولا في بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، والقنوات الناقلة للمباراة، والمعلق، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لمحاربي الصحراء.

موعد مباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم أفريقيا 2023

من المقرر أن يقص منتخب الجزائر شريط مباريات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، أمام منتخب أنغولا، وستنطلق ضربة البداية للمباراة اليوم الإثنين 15 يناير 2024، في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، 9:00 مساء بتوقيت السعودية.

وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب منتخب الجزائر، كلا من أنغولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر، وأنغولا، على ملعب السلام بمدينة “بواكي” الإيفوارية، الذي يتسع لنحو 40 ألف مشاهد، بعد الانتهاء من عملية التوسعة، ويعد ثالث أكبر ملاعب البطولة من حيث السعة الجماهيرية.

وملعب بواكي، ليس غريبا على منتخب الجزائر “الخضر” حيث لعبت الجزائر من قبل 4 مباريات على أرضية ملعب السلام في مدينة بواكي، منها مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 1984، والتي انتهت بهزيمة المنتخب الجزائري أمام منتخب الكاميرون بنتيجة 5-4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وأنغولا في كأس أمم أفريقيا 2023

تنقل مجموعة قنوات “بي إن سبورتس”، مباراة الجزائر، وأنغولا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية، وأعلنت إدارة المجموعة أن المباراة ستذاع عبر قناة بي إن سبورتس أفاكون 1،” beIN AFCON 1″، كما كشفت المجموعة، أن حفيظ دراجي، هو من سيقوم بالتعليق على المباراة.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

من المتوقع أن يخوض منتخب الجزائر، تحت القيادة الفنية للمدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة بالقوة الضاربة، خوفا من تكرار الخروج الصادم من مرحلة المجموعات في البطولة الماضية لأمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون، عقب تعادله مع سيراليون، وخسارته من غينيا الاستوائية، وكوت ديفوار.

ويعتمد المدرب جمال بلماضي، على طريقة لعب 4-3-3، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمي: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني – زين الدين بلعيد – عيسى ماندي – يوسف عطال

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – فارس شايبي – سفيان فيغولي

خط الهجوم: يوسف بلايلي – رياض محرز – إسلام سليماني

ألوان منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

ومن المقرر أن يظهر “محاربو الصحراء” بالزي الأبيض خلال المباراة أمام منتخب أنغولا الذي سيظهر باللون الأحمر.

وسيلعب المنتخب الجزائري، بنفس الزي الأبيض في مباراته الثانية المقررة يوم السبت 20 يناير المقبل أمام بوركينا فاسو، الذي سيرتدي لاعبوه اللون الأخضر، وسيظهر منتخب الجزائر بالزي الأخضر في مواجهته الأخيرة بالمجوعة أمام منتخب موريتانيا الذي سيلعب بالأبيض يوم 23 يناير الجاري.