خالد موسى العمراني

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كأس آسيا 2023.. تعرف إلى أبرز المرشحين وقيمة الجوائز وجدول المباريات

بطولة كأس آسيا 2023، تنطلق الجمعة المقبلة، في قطر بمشاركة 24 منتخبا منهم 8 منتخبات عربية، يبحثون عن التتويج بلقب البطولة الأكبر في آسيا.

خالد موسى العمراني
كأس آسيا 2023.. تعرف إلى أبرز المرشحين وقيمة الجوائز وجدول المباريات
كأس آسيا 2023.. تعرف إلى أبرز المرشحين وقيمة الجوائز وجدول المباريات

تنطلق بطولة كأس آسيا 2023، في قطر الجمعة المقبلة 12 يناير الحالي، وتستمر حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف مناطق آسيا، يبحثون عن التتويج بلقب البطولة الأكبر والأقوى في القارة الآسيوية.

ويشارك 10 منتخبات عربية، في بطولة كأس آسيا 2023، التي تعتبر الحدث الرياضي الأبرز في قارة آسيا، وسط آمال كبيرة في تتويج منتخب عربي بلقبها، مع وجود 4 منتخبات من أبرز المرشحين للفوز ببطولة بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوز المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات.

لماذا اعتذرت الصين عن إستضافة كأس آسيا 2023؟

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

نهائيات كأس آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كل 4 أعوام، كان من المقرر إقامة نسختها لعام 2023، خلال شهر يونيو الماضي، في 10 مدن صينية، لكن الصين اعتذرت عن استضافتها، بسبب الوضع الخاص بجائحة “كوفيد-19” في أراضيها،  فتقدمت قطر لاستضافة البطولة لتقام في موعدها الجديد بالشهر الحالي.

أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم آسيا 2023

تستعد الدوحة عاصمة قطر، لاحتضان نهائيات كأس آسيا 2023، بمشاركة 24 منتخبا، منهم 10 منتخبات عربية.

ورشح خبراء كرة القدم، 6 منتخبات من كبار القارة الآسيوية للفوز ببطولة كأس آسيا 2023، وهم أكثر من فازوا بلقب كأس آسيا منذ انطلاق نسختها الأولى في 1956.

اليابان تتصدر ترشيحات الفوز ببطولة كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

ويأتي على رأس قائمة المرشحين لحصد لقب كأس آسيا 2023، المنتخب الياباني، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب، برصيد 4 ألقاب حققها في نسخ  بطولات أعوام 1992، 2000، و2004، و2011.

وبعد نتائج منتخب “الساموري” الرائعة في مونديال قطر 2022، وفوزه على منتخب ألمانيا، وأسبانيا، يصبح هدفه الطبيعي في كأس آسيا 2023، استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 12 عاما.

السعودية.. تألق وإنجاز متوقع

يأتي المنتخب السعودي، كثاني المنتخبات المرشحة للفوز بكأس آسيا 2023، وهو منتخب يتقاسم المركز الثاني، مع إيران، في قائمة المنتخبات الأكثر حصداً للقب الآسيوي، برصيد 3 ألقاب، وهو ما يجعلهما من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس آسيا 2023.

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

وقدم الأخضر السعودي، أداء رائعا في منتخب مونديال قطر 2022، وبات المنتخب الوحيد الذي فاز على المنتخب الأرجنتيني 2-1، وهو المنتخب الذي توج بالمونديال.

والمنتخب السعودي، سيطر على كأس آسيا طول فترة 10 سنوات، من نسخة 1984، وحتى نسخة 1996، حيث فاز بنسخ 1984، 1988، و1996، بينما خسر نهائي 1992.

قطر.. ماراثون الحفاظ على اللقب

يدخل المنتخب القطري، كأس آسيا 2023، في المشاركة الـ 11 بالبطولة، وهو يدافع عن لقبه الأول الذي حصده في آخر نسخ البطولة عام 2019، بعد اكتساحه المنتخب الياباني في المباراة النهائية 3-1.

ويعتمد منتخب العنابي، على تنظيم البطولة على أرضه، وبين جماهيره، للحفاظ على اللقب الآسيوي، وتكرار الإنجاز الذي حققه من قبل 4 منتخبات فازوا بالبطولة عندما أقيمت على أرضهم، وهي كوريا الجنوبية، وإيران، والسعودية، واليابان.

كوريا الجنوبية وإيران وأستراليا

كما تأتي منتخبات كوريا الجنوبية، وإيران، وأستراليا، في قائمة أبزر المرشحين للفوز ببطولة كأس آسيا 2023، حيث فازت الأولى بنسختين، والثانية بثلاث نسخ، والأخيرة بنسخة واحدة، منذ السماح لأستراليا بالمشاركة في المنافسات الآسيوية عام 2006.

ويجب التذكر، أن بطولة كأس آسيا 2023، هي من البطولات القارية التي تمتلئ كل نسخها بالمفاجآت غير المتوقعة.

قيمة جوائز كأس آسيا 2023 المالية

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مجموع جوائز كأس آسيا 2023، التي تنطلق في قطر الجمعة المقبلة، يصل إلى 15 مليون دولار تقريبا، يحصل المنتخب الفائز بلقب البطولة على 5 ملايين دولار،  فيما يحصل الوصيف الذي يحل بالمركز الثاني على 3 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الآخران اللذان صاعدا للمربع الذهبي، على مليون دولار، فيما تحصل باقي المنتخبات المشاركة على 200 ألف دولار.

وفيما يلي جدول جوائز كأس آسيا 2023 المالية

المركزالجائزة المالية
البطل5 ملايين دولار
الوصيف3 ملايين دولار
باقي فرق المربع الذهبيمليون دولار
المشاركة في البطولة200 ألف دولار
جدول جوائز كأس آسيا 2023 المالية
كأس آسيا 2023.. تعرف إلى أبرز المرشحين وقيمة الجوائز وجدول المباريات

نظام بطولة كأس آسيا 2023

يشارك في بطولة كأس آسيا 2023 في الدوحة، 24 منتخبا، تم توزيعهم على 6 مجموعات، يتأهل أول، وثان من كل مجموعة، لدور الـ 16، كما يصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات، للدور نفسه.

مجموعات كأس آسيا 2023

فيما يلي جدول مجموعات كأس آسيا 2023:

المجموعة المنتخبات
الأولىقطر – الصين – طاجيكستان – لبنان
الثانيةسوريا – أستراليا – أوزبكستان – الهند
 الثالثةفلسطين -إيران – الإمارات – هونغ كونغ
الرابعةالعراق- اليابان – إندونيسيا – فيتنام
الخامسةالبحرين-الأردن -كوريا الجنوبية – ماليزيا
السادسةالسعودية – سلطنة عمان- تايلاند – قرغيزستان
جدول مجموعات كأس آسيا 2023

جدول مباريات كأس آسيا 2023

تنطلق بطولة كأس آسيا 2023، الجمعة المقبلة، الموافق 12 يناير الحالي، وتستمر حتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا من مختلف مناطق آسيا، يبحثون عن التتويج بلقب البطولة الأكبر والأقوى في القارة الآسيوية، منهم 10 منتخبات عربية.

جدول مباريات منتخب السعودية في كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

تتطلع الجماهير السعودية، لتحقيق الأخضر السعودي، للقب بطولة كأس آسيا 2023، الغائبة عن خزائن الصقور منذ عام 1996، ولا سيما بعد المستوى المتميز الذي قدمه في مونديال قطر 2022، وفيما يلي جدول مواعيد مباريات المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بدور المجموعات بكأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

المباراةالإستاداليومالتوقيت
السعودية وسلطنة عمانخليفة الدولي16-1-20248:30 م
السعودية وقرغيزستانأحمد بن علي21-1-20248:30 م
السعودية وتايلاندالمدينة التعليمية25-1-20246:00 م
جدول مواعيد مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات بكأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

يخوض المنتخب الإماراتي، مباريات كأس آسيا 2023، وهدفه هو الكفاح من أجل أول لقب له في البطولة، بعدما كان أفضل إنجازاته هو حلوله وصيفا في نسخة 1996 من البطولة، والتي توج بها المنتخب السعودي، وفيما يلي جدول مواعيد مباريات المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

المباراةالإستاداليومالتوقيت
الإمارات وهونغ كونغ خليفة الدولي14-1-20244:30 م
الإمارات وفلسطينالجنوب18-1-20247:30 م
الإمارات وإيرانالمدنية التعليمية23-1-20245:00 م
جدول مواعيد مباريات المنتخب الإماراتي في دور المجموعات بكأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

جدول مباريات المنتخب القطري في كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

يدخل المنتخب القطري، كأس آسيا 2023، في المشاركة الـ 11 بالبطولة، وهو يدافع عن لقبه الأول الذي حصده في آخر نسخ البطولة عام 2019، وفيما يلي جدول بمواعيد مباريات المنتخب القطري في المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

المباراةالإستاداليومالتوقيت
قطر ولبنان لوسيل12-1-20247:00 م
قطر وطاجيكستانالبيت17-1-20245:30 م
قطر والصينخليفة الدولي22-1-20246:00 م
جدول بمواعيد مباريات المنتخب القطري في دور المجموعات بكأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

جدول مباريات منتخب العراق في كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023 في قطر.. تعرف إلى أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وقيمة الجوائز وجدول المباريات

تتجه الأنظار إلى المنتخب العراقي، باعتباره الحصان الأسود لبطولة كأس آسيا 2023، ورغم تصريحات المدير الفني لمنتخب أسود الرافدين، المدرب الإسباني خيسوس كاساس، بأن لقب كأس أمم آسيا 2023، ليس من أهدافنا، إلا أن الجماهير العراقية تنتظر من المنتخب العراقي المنافسة على البطولة، وفيما يلي جدول بمواعيد مباريات المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

المباراةالإستاداليومالتوقيت
العراق وإندونسيا لوسيل15-1-20247:00 م
العراق واليابانالبيت19-1-20245:30 م
العراق وفيتنامخليفة الدولي24-1-20246:00 م
جدول بمواعيد مباريات المنتخب العراقي في دور المجموعات بكأس آسيا 2023، بتوقيت الدوحة.

ولمعرفة جدول ومواعيد كل مباريات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر، عليك زيارة موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من هنا.

القنوات الناقلة كأس آسيا 2023

فازت شبكة  قنوات beIN SPORTS “بي إن سبورت” القطرية بالحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، على عدد من قنواتها، هي قنوات beIN Spoet AFC 4، و5، و6.

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