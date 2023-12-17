قمة ليفربول – مانشستر يونايتد اليوم تحدد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم مانشستر يونايتد اليوم على ملعب “الأنفيلد رود” في قمة كانت دائماً واحدة أهم المباريات الكروية في إنجلترا والعالم على الإطلاق. ويستضيف فريق أرسنال ثاني الترتيب فريق برايتون ضمن مباريات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يحل أستون فيلا الثالث ضيفاً على برينتفورد.

ليفربول – مانشستر يونايتد

يدخل ليفربول المباراة للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي بمعنويات مرتفعة للغاية، إذ يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 27 نقطة.

ولم يخسر ليفربول في آخر 9 مواجهات بالدوري، ويسعى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لاستغلال النتائج السلبية التي مني بها مانشستر يونايتد مؤخراً من أجل حصد 3 نقاط للاستمرار فى صدارة جدول الترتيب.

وفى المقابل، يدخل مانشستر يونايتد المباراة بحثاً عن تحقيق الفوز لاستعادة الثقة الغائبة عن الفريق بعدما تلقى الخسارة في آخر مباراتين خاضهما الفريق في البطولات كافة. وخسر مانشستر يونايتد أمام بورنموث بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي، كما خسر أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف في دوري الأبطال ليودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم.

وشهد ليفربول تطوراً ملحوظاً هذه السنة تحت إمرة المدرب الألماني يورغن كلوب والذي نجح خلال السنوات الأخيرة في إنهاء حقبة صعبة والحصول على كافة الألقاب الممكنة.

أما مانشستر يونايتد فيمر بفترة صعبة بعض الشيء تخللتها مشاكل فنية وإدارية كثيرة ويطمح في الخروج من هذه الحالة بفوز هام على خصم صعب.

ويتعرض الهولندي إريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، لضغوط كبيرة في ظل النتائج السيئة في الفترة الأخيرة؛ حيث فاز الفريق في 9 مباريات وخسر 7 مباريات في الدوري، كما ودع المنافسات الأوروبية هذا الموسم، لترتفع الأصوات التي تطالب بإقالته من منصبه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي يترقبها الملايين في مختلف أنحاء العالم في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت الإمارات. ويمكن مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

وخاض كل من ليفربول ومانشستر يونايتد 211 مباراة ضد بعضهما البعض، فاز ليفربول في 71 مباراة، وفاز مانشستر يونايتد في 82 مباراة وتعادلا في 58 مباراة.

أرسنال – برايتون و برنتفورد – أستون فيلا

يستضيف فريق أرسنال على ملعب “الإمارات”، فريق برايتون ضمن مباريات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة، ويمكنه تصدر الترتيب إذا فاز على برايتون صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة، وتعثر ليفربول في قمته المرتقبة أمام مانشستر يونايتد.

وفرط أرسنال فى انتزاع الصدارة خلال الجولة الماضية بعد خسارته أمام أستون فيلا بهدف نظيف، ويرغب ميكيل أرتيتا، المدير الفني للجانرز فى العودة لطريق الانتصارات.

وفي الوقت نفسه، ينتظر أستون فيلا، الذي يقدم مباريات رائعة في الدوري حتى الآن، هدية من برايتون، من أجل انتزاع الصدارة في حال فوزه على مضيفه برينتفورد.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين خلف ليفربول، فيما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

مانشستر سيتي يهدر فوزاً

Three goals in three league games now for @JackGrealish! ? pic.twitter.com/VzVcan9Ao2 — Manchester City (@ManCity) December 16, 2023

أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب فوزاً كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر، حتى ربع ساعة من نهاية المباراة قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2، السبت، ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وفقد سيتي الذي يتحضر لمشاركته الأولى على الإطلاق في مونديال الأندية في السعودية، نقطتين ثمينتين وبقي رابعاً برصيد 34 نقطة علما أنه سيطر على مجريات اللعب تماماً في حين سدد بالاس كرتين بين الخشبات الثلاث جاء منها الهدفان.

ويتخلف سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يستضيف مانشستر يونايتد السابع الأحد.

استمر غياب مهاجم مانشستر سيتي المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند لإصابة في قدمه، بعد أن غاب متصدر ترتيب هدافي “بريميرليغ” برصيد 14 هدفاً هذا الموسم عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على لوتون تاون 2-1 الأحد في الدوري، كما لم يخض المباراة التي تغلب فيه فريقه على النجم الأحمر الصربي 3-2 الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

في المقابل دخل بالاس الذي فاز مرتين على سيتي في عقر دار الأخير في آخر 5 زيارات له، المباراة في وضع لا يحسد عليه بعد أن حصد نقطة واحدة في اخر 5 مباريات.

وسنحت فرصة أولى لمانشستر سيتي لافتتاح التسجيل عندما سدد الأرجنتيني خوليان ألفاريز كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس دين هندرسون (12). وبعد هجمة منسقة بين رودري وفيل فودين مرر الأخير كرة امامية باتجاه جاك غريليش داخل المنطقة فتابعها داخل الشباك (24).

وعلى الرغم من استحواذ سيتي على الكرة بنسبة عالية لم ينجح في تعزيز تقدمه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل ألفاريز هدفاً من ركلة حرة مباشرة لكنه لم يحتسب بداعي تسلل الإسباني رودري.

وبعدها بثوانٍ سجل لاعب وسط مانشستر سيتي الشاب ريكو لويس الهدف الثاني من مسافة قريبة معززاً تقدم فريقه (54).

ولم يكن اي شيء يشير إلى إمكانية عودة بالاس إلى أجواء اللقاء نظراً للسيطرة الساحقة لسيتي على مجريات اللعب، لكن الفريق اللندني نجح في تقليص الفارق أولاً عبر أول تسديدة له على مرمى مضيفه بواسطة المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا الذي تابع كرة عرضية داخل الشباك مستغلاً كرة عرضية (76).

وفي الوقت التي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس انبرى لها مايكل أوليسيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

نيوكاسل – فولهام (3 – 0)

وعوّض نيوكاسل خيبة خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على أرضه أمام ميلان الإيطالي 1-2 منتصف الأسبوع، بفوزه على ضيفه فولهام 3-صفر.

وخسر نيوكاسل المدجج بالإصابات، لاعبين إضافيين بعد تعرض مدافعه السويسري فابيان شار إلى تمزق في العضلية الخلفية ثم لحق به لاعب الوسط البرازيلي جولينغتون لتمزق في ربلة الساق.

بيد أن فولهام تعرض لضربة قوية بدوره بعد طرد مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيز في الدقيقة 22 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف منافسه في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف تناوب عليها لاعب وسطه الشاب لويس مايلي (57) والبارغوياني ميغيل ألميرون (64) والظهير الأيسر دان بيرن (82).

وتغلب تشيلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين سجلهما كول بالمر (54) والسنغالي نيكولا جاكسون (61).

وتوقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون بسبب وعكة صحية تعرض لها مدافع الأخير توم لوكيير الذي سقط أرضاً والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1.