معًا ننمو.. شعار السعودية لملف مونديال 2034

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن إطلاق الهوية الرسمية لملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2034، تحت شعار “معًا ننمو”.

وتضمن الإعلان الكشف عن الهوية البصرية والشعار لملف الترشح، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي.

ويأتي إطلاق الهوية الرسمية بعد إعلان المملكة في أكتوبر من العام الماضي نية الترشح لاستضافة البطولة، وبعد إرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب الترشح الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). يجسّد شعار ملف الترشح مسيرة التحول والنمو الكبيرين التي تعيشها المملكة، باعتبارها واحدة من أسرع قصص النمو، وأكثرها تطورًا في عالم كرة القدم، علاوة على الأثر الإيجابي الشامل المنتظر من استضافة البطولة الرياضية الأكبر عالميًا، باعتبارها أول نسخة من بطولة كأس العالم ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، ويتم تنظيمها في دولة واحدة.

يشمل ملف ترشح المملكة ثلاث ركائز رئيسية، هي:

معًا لتنمية القدرات البشرية

معًا لتنمية كرة القدم

معًا لتنمية جسور التواصل

ويهدف شعار “معًا ننمو” إلى تسليط الضوء على الروابط التي تجمع المملكة وشعبها بمجتمع كرة القدم الدولي في رحلة استثنائية، تسعى لبناء مستقبل أفضل للرياضة الأكثر شعبية عالميًا.

هوية بصرية تعكس التراث والثقافة

يعكس تصميم الهوية البصرية بملف الترشح، جوهر التراث الثقافي الغني للمملكة ومجتمعها الشاب والحيوي. يتألف شعار الملف من عدة أشرطة ملونة ومزيّنة بالعديد من الرمزو المتعلّقة برياضة كرة القدم، حيث صُممت هذه الأشرطة على شكل الرقم “34”، في إشارة إلى العام الذي تطمح فيه المملكة لاستضافة النسخة الـ25 من هذه البطولة العالمية.

كما تحاكي الهوية البصرية شكل الخارطة الجغرافية للمملكة العربية السعودية، وتحمل في تصميمها خمسة ألوان مختلفة، تعكس التنوع الكبير الذي يتميز به المجتمع السعودي وتضاريس المملكة الساحرة.

فيديو ملف الترشح يعكس شغف السعودية بكرة القدم

يروي فيديو ملف الترشح الذي تم تصويره في مناطق مختلفة من المملكة، بمشاركة نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين، الشغف الكبير لدى الشعب السعودي تجاه كرة القدم، كما يستعرض التراث الثقافي والإرث الحضاري والمشاهد الطبيعية الساحرة للمملكة.

جاء الوقت لنشارك طموحنا مع العالم.. #ترشح_السعودية2034 ?



الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق الهوية الرسمية الخاصة بملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034، والذي يحمل شعار #معًا_ننمو ??



للمزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني لملف الترشح ⬅ https://t.co/BZOBLXsNQi pic.twitter.com/64AvvsiBed — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 1, 2024

مسؤولية عظيمة وطموحات كبيرة

وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: “تتمتع المملكة بتاريخ وإرث حافل بالإنجازات الكروية، ومن المهم للغاية أن نروي رحلة تطوّرنا ليراها ويتفاعل معها العالم بأسره، واختيار شعار “معًا. ننمو.”، يجسد انعكاسًا مثاليًا للنهج الذي نعتمده من أجل تحقيق حلم استضافة البطولة بعد عشرة أعوام بإذن الله”.

وأضاف المسحل: “يأتي تقديم ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 كخطوة مهمة في رحلة المملكة الرياضية والكروية بالأخص، حيث أحرزنا تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة في رياضة كرة القدم، ويمثل ملف ترشح المملكة لاستضافة البطولة دعوة مفتوحة للعالم من أجل الانضمام إلينا في هذه الرحلة، في الوقت الذي استضافت مدينة جدّة -مؤخرًا- مئات الآلاف من الجماهير من أكثر من 100 جنسية مختلفة خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، ويمثّل هذا الأمر دليلًا بارزًا على المستقبل الواعد الذي ينتظر المجتمع الكروي الدولي عندما نتطور معًا”.