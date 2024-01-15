ريال مدريد يحرز لقب كأس السوبر الإسباني بعد تفوقه على برشلونة برباعية

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد أن حقق فوزا كبيرا على غريمه التقليدي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن النسخة الأربعين من البطولة.

وفي رحلته للتتويج بكأس السوبر الإسباني، أطاح ريال مدريد، بأتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية بنصف نهائي السوبر الإسباني، فيما تغلب البارسا على أوساسونا بنتيجة 2-0.

أهداف ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

وكان نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم مباراة كأس السوبر الإسباني، حيث سجل 3 أهداف “هاتريك” في الدقائق 7 و10 و39 من عمر المباراة.

وأضاف الإسباني رودريغو، هدف ريال مدريد الرابع في الدقيقة 64، في حين كان هدف برشلونة الوحيد من توقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 33.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كلاسيكو الأرض، التي يلعب فيها كل من ريال مدريد، وبرشلونة، بدون حارسي المرمى الأساسيين، تير شتيجن، وتيبو كورتوا.

ريال مدريد يثأر من برشلونة

وبهذا الفوز، انتقم ريال مدريد من خسارته أمام برشلونة في نهائي العام الماضي، الذي أقيم أيضا في السعودية، وحقق اللقب الأول له في الموسم الحالي، والثاني تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي عاد إلى تدريب الفريق الأبيض هذا الصيف.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد برشلونة عند 14 لقبا في كأس السوبر الإسباني، وفشل في إحراز أول بطولة له مع المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، الذي تولى مهمة قيادة الفريق الكتالوني في نوفمبر الماضي.

??? فينيسيوس: "مرحبا #مدريدستاس، أنا سعيد جدا باللقب اليوم، أنا هنا مع الكأس، إنها من أجلكم. علينا أن نستمر بقوة هذا الموسم، هيا!"@vinijr | #SUPERCAMPEONES pic.twitter.com/3nv3Lggyn1 — ريال مدريد (@realmadridarab) January 14, 2024

وواجه فريق ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في 9 نهائيات بكأس السوبر الإسباني، فاز الملكي باللقب 7 مرات مقابل مرتين لصالح الفريق الكتالوني.

ألقاب ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني رقم 13

وتوج ريال مدريد على مدار تاريخه ببطولة كأس السوبر الإسباني 13 مرة أعوام 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020، 2022، و2024.