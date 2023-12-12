مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين بث مباشر دوري أبطال أوروبا اليوم 12-12-2023

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره الألماني يونيون برلين، في ختام مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة تحصيل حاصل للعملاق المدريدي الذي ضمن الصدارة مسبقا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 مباريات، بعد أن هزم كل منافسيه في المجموعة ذهابا وإيابا باستثناء يونيون برلين الذي سيلعب معه لقاء الإياب اليوم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ويونيون برلين.. القنوات الناقلة

تنقل مباراة ريال مدريد ويونيون برلين عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، وتبث الشبكة المباراة عبر قناة Bein sports HD2.

وتبث قناة Bein sports HD2 على تردد 10810 بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500،بمعامل تصحيح الخطأ 2/3، عبر القمر الصناعي سهيل سات.

وعبر القمر الصناعي يوتلسات، تبث القناة من خلال تردد 11013، بمعدل استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

منافسة قوية

ورغم ضمان ريال مدريد صدارة المجموعة مبكرا، فإن أندية نابولي وسبورتنغ براغا يتنافسون على المركز الثاني المؤهل إلى ثمن النهائي، بينما يأمل يونيوب برلين في تحقيق أول فوز له بالمجموعة على الفريق الملكي أملا في الانتقال إلى الدوري الأوروبي.

ويحتل نابولي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن براغا، قبل أن يلتقي الفريقين في نفس توقيت مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في صدام البطاقة الثانية.

وفي مؤخرة المجموعة يأتي يونيون برلين برصيد نقطتين فقط من تعادلين و3 هزائم، حيث يمنحه الفوز على ريال مدريد الوصول إلى النقطة الخامسة، ليصبح في المركز الثالث إذا فاز نابولي على براغا أو تعادل معه.

رقم قياسي

يمتلك بايرن ميونيخ الرقم القياسي في الفوز بكل مباريات المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة، 3 مرات، منذ بدء النظام الحالي للبطولة.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ برصيد مرتين، ويمنحه الفوز على يونيون برلين معادلة الرقم القياسي للعملاق الألماني، بالحصول على 18 نقطة في مرحلة المجموعات.

لكن تحقيق ريال مدريد العلامة الكامل لم يكن أبدا فأل حسن في المرتين السابقتين، حيث فشل في تحقيق اللقب رغم تفوقه الكاسح في المجموعات.

في موسم 2011-2012 حقق ريال مدريد العلامة الكاملة، ثم ودع المسابقة من نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح.

وفي موسم 2014-2015 انتهت مسيرة ريال مدريد كذلك من نصف النهائي، بعد الخسارة أمام يوفنتوس 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتشير النتائج السابقة إلى أن جمهور ريال مدريد لن يكون سعيدا للغاية بتحقيق العلامة الكاملة، نظرا لكونها ترتبط بعد ذلك بعدم تحقيق البطولة كما يشير تاريخ النادي، لكن كارلو أنشيلوتي وفريقه سيسعون إلى تغيير هذا التاريخ وتحقيق الانتصار على يونيون برلين والمضي قدما نحو التتويج باللقب في النهاية.