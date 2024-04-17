العجوز روماريو يعود عن الاعتزال

قرر البرازيلي روماريو، نجم كرة القدم السابق، العودة عن قرار اعتزاله اللعبة الذي اتخذخ قبل حوالي 15 عامًا، والمشاركة مجددًا في المباريات التنافسية بعمر 58 عامًا.

وسيخوض روماريو تجربته الجديدة بقميص فريق “أميركا دي ريو دي جانيرو” الذي يرأسه، ويمر بأزمة اقتصادية، حيث سيكون في خط الهجوم قرب نجله رومارينيو الذي انضم هو الآخر للفريق في آذار/مارس الماضي.

وكتب روماريو عبر حسابه على موقع إنستغرام “لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي”.

وسيرتدي الدولي السابق (70 مباراة، 55 هدفا) قميص نادي أميركا دي ريو دي جانيرو الذي سبق له أن مثله عام 2009.

يذكر أن النجم السابق اعتزل عام 209 بعد مسيرة طويلة كللها ببطولة كأس العالم عام 1994 أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيًا.

وسبق لأسطورة البرازيل أم لبس خلال مسيرته أقمصة فرق فاسكو دا غاما، فلومينينسي، فلامنغو وأيندهوفن الهولندي وبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين.

وبعد اعتزاله كرة القدم، انخرط روماريو في السياسة وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ عام 2015 وجُدّد له في عام 2022.