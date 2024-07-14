الإعلان عن جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، عن جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2024-2025.

ووفقا للموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، تنطلق مباريات دوري روشن السعودي، يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وعدد الجولات 34 جولة وعدد المباريات 306 مباريات.

معايير إعداد جدول مباريات دوري روشن السعودي

وكشفت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن عدة معايير لإعداد جدول مباريات دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2024-2025.

وجاء ضمن المعايير، تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول، ولا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف، أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد.

كيف تم وضع جدول #دوري_روشن_السعودي للموسم الرياضي 2024-2025؟ ?



إليكم شرحًا مبسطًا ? pic.twitter.com/aDRX04MnZI — دوري روشن السعودي (@SPL) July 14, 2024

وضمت المعايير أيضا، أنه في الجولات الأربع الأخيرة يلعب كل فريق مباراتين كفريق مستضيف، والأخرى كفريق ضيف.

وراعت المعايير مواعيد الزراعة الشتوية، والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الرياضة السعودية.

الالتزام بمعيار الاستضافة العادلة بين أندية الدوري

ومن ضمن معايير إعداد جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، أن الفريق الذي يستضيف مباراته في الجولة الأولى، سيخوض مباراة الجولة الثانية كفريق ضيف، أو العكس.

وشددت المعايير، على أن كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد 9 مباريات كفريق مستضيف “على الأكثر”، أو ثماني مباريات في الحد الأدنى.

مراعاة مواعيد الأجندة الدولية والبطولات الآسيوية

كما راعت المعايير مباريات الفيفا ( الأجندة الدولية)، والمباريات القارية، والإقليمية، والمحلية، تفادياً لأي تعارض في المواعيد مع الأخذ بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تمنح للاندية المشاركة بحدها الأدنى. بالإضافة إلى مراعاة مبدأ الفرق من نفس المدينة بحيث يلعب أحدهم كفريق مستضيف، والأخر كفريق ضيف في نفس الجولة.

وأكدت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي” في بيان، على توزيع المباريات على ملعب الفريق وخارجه، بحيث يلعب كل فريق 17 مباراة على أرضه و17 مباراة خارجها، بحيث يلعب 9 مباريات على أرضه في أحد الدورين و8 مباريات في الدور الآخر، أو العكس.

ونوهت اللجنة، إلى الحد الأقصى للمباريات المتتالية، حيث إن جميع الأندية لديها حد أقصى في كل دور لخوض مباراتين متتاليتين، مرتين على الأكثر، سواء على ملعب الفريق أو خارج ملعبه.

مباريات الجولة الأولى بدوري روشن السعودي

وستجري منافسات الجولة الأولى خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس. وسيفتتح خلالها حامل اللقب، فريق الهلال، مشوار الدفاع عن لقبه أمام الأخدود.

وتضم الجولة الافتتاحية مواجهة قمة، بين الشباب وضيفه الاتفاق، فيما يلعب فريق النصر المباراة الأولى على ملعبه أمام الرائد، بينما يستضيف الأهلي في جدة (الصاعد حديثًا) فريق العروبة، ويواجه التعاون في بريدة نظيره الفيحاء.

هنا البداية ?



إليكم مباريات الجولة الأولى من #دوري_روشن_السعودي ⚽️ pic.twitter.com/WIieGbfIt3 — دوري روشن السعودي (@SPL) July 14, 2024

ويحل اتحاد جدة، ضيفًا على (الضيف الجديد على الدوري) فريق الخلود، فيما يستضيف القادسية (بطل دوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي) منافسه الفتح.

ويواجه ضمك ضيفه الخليج. وسيضرب فريقا الوحدة، والرياض موعدًا في مكة المكرمة، اضغط لمشاهدة الجدول.

أسبوع الديربيات بدوري روشن السعودي

ولإضافة المزيد من الإثارة، سيتم تخصيص جولة من كل دور من الدوري لمواجهات الديربي الكبرى، ضمن إطار إثراء المنافسة، ستشهد الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي القادم (2024-2025) ديربي العاصمة بين نادي الهلال، ونادي النصر، وديربي المنطقة الغربية بين نادي الاتحاد، ونادي الأهلي، وقمة المنطقة الشرقية بين نادي الاتفاق، ونادي القادسية.

6️⃣ ديربيات منتظرة ?



إثارة تتجدد.. تحدي مرتقب ?#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/59xz7Kx7au — دوري روشن السعودي (@SPL) July 14, 2024

كما سيتجدد اللقاء بين الفرق نفسها في أسبوع الديربي في الدور الثاني عبر الجولة (26).