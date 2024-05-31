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جوائز دوري أبطال أوروبا.. ثروة ضخمة بانتظار البطل

يتنافس ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على لقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وجوائز مالية قياسية تصل إلى 135 مليون يورو للفائز.

محرر في الموقع by محرر في الموقع

خصص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مبلغاً إجمالياً قدره 2.1 مليار يورو لجوائز مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري 2023-2024، الذي يختتم غدًا بمواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية لندن.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن المبلغ الدقيق الذي سيحصل عليه الفريق الفائز بعد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن ريال مدريد قد يحصل على 84.5 مليون يورو بالإضافة إلى عائدات إضافية تقترب من 50 مليون يورو في حال فوزه باللقب. أما بوروسيا دورتموند، فقد يحصل على 77.9 مليون يورو.

ويضمن الوصول إلى دور المجموعات حصول كل فريق من الفرق الـ32 على 15.6 مليون يورو، مع مكافآت إضافية للفوز والتعادل في كل مباراة.

وتتزايد المكافآت المالية مع تقدم الفرق في الأدوار الإقصائية، حيث يحصل المتأهلون إلى دور الـ16 على 9.6 مليون يورو، وربع النهائي 10.6 مليون يورو، ونصف النهائي 12.5 مليون يورو. أما الفريق الفائز باللقب، فيحصل على 20 مليون يورو، بينما يحصل الوصيف على 15.5 مليون يورو.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد حصل على 133.7 مليون يورو بعد فوزه باللقب في عام 2022، بينما حصل ليفربول على 119.9 مليون يورو. وحصل كل من بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، المتأهلان إلى نصف النهائي، على 109.6 مليون يورو و108.7 مليون يورو على التوالي.

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