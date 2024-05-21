توني كروس يختتم مسيرته الكروية بعد يورو 2024

أعلن لاعب خط الوسط الألماني توني كروس، البالغ من العمر 34 عامًا، عن قرار اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا “يورو 2024” التي ستقام في بلاده.

وأكد كروس في بيان رسمي نشره على حسابه في إنستغرام أن نادي ريال مدريد الإسباني سيكون آخر محطة له في مسيرته الكروية.

وفي رسالة مؤثرة، عبر كروس عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية بأفضل مستوى ممكن، معتبراً أن يورو 2024 هو الوقت المناسب لختام مسيرته الحافلة بالإنجازات مع النادي والمنتخب.

يذكر أن توني كروس قد انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادماً من بايرن ميونيخ الألماني، وحقق مع الفريق الملكي العديد من الألقاب المحلية والقارية، بما في ذلك أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. كما كان كروس عنصراً أساسياً في تشكيلة المنتخب الألماني الذي فاز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

ويمكن لكروس اضافة لقبين لرصيده قبل الاعتزال إذا تمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الأول من حزيران/يونيو المقبل أمام مواطنه بوروسيا دورتموند، وبلقب يورو 2024 على أرضه وأمام جماهيره في في 14 تموز/يوليو المقبل.

بدوره نشر ريال مدريد بيانًا على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي شكر فيه كروس الذي “أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية”.

وقال: “وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبًا أساسيًا في واحدة من أنجح المراحل في تاريخ ريال مدريد الممتد على مدار 122 عامًا. خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، فاز حتى الآن بـ 22 لقبًا في 463 مباراة: 4 دوري أبطال، 5 كؤوس عالمية للأندية، 4 كؤوس سوبر أوروبية، 4 بطولات دوري، 1 كأس ملك، و 4 كؤوس سوبر إسبانية”.

وأضاف البيان: “سيبقى توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد بسبب تميزه في كرة القدم ولأنه لاعب بذل كل ما في وسعه من أجل هذا القميص، ومثل دائمًا قيم ريال مدريد”.

ونقل البيان عن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، قوله إن “توني كروس هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وأن النادي سيظل دائمًا بيته”.