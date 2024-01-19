أعلنت منصة “WeBook.com” عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للجماهير الحصول على تذاكر جميع مباريات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي عبر المنصة.



تأتي هذه الخطوة في إطار الاهتمام المتزايد بالفعاليات الرياضية في المملكة، حيث يشهد دوري روشن السعودي إقبالًا كبيرًا من الجماهير.

وتعتبر “WeBook.com” هذه الخدمة الجديدة خطوة مهمة نحو توفير خيارات متعددة للجمهور، مما يسهل عليهم الوصول إلى تذاكر المباريات الجماهيرية بكل سهولة.



تتميز “WeBook.com” بتوفير عدة خيارات ترفيهية للجماهير، حيث يمكن للمستخدمين حجز تذاكر لمباريات الفرق السعودية المفضلة لديهم بكل سهولة ويسر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير الاستمتاع بحجز تذاكر للفعاليات الرياضية الأخرى التي تُقام في المملكة.



تعكس هذه الخطوة التزام “WeBook.com” بتعزيز الرياضة السعودية ودعم التنافسية والقوة التي تتميز بها.

وتأتي في سياق استقطاب العديد من الأندية لأبرز النجوم المحليين والعالميين، مما يسهم في رفع مستوى الجودة والتنافس في المنافسات الرياضية المحلية.



للاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، يُشجع الجمهور على تحميل تطبيق “WeBook.com” والاستفادة من الخيارات المتاحة لحجز تذاكر المباريات والمشاركة في تجارب رياضية ممتعة. إن هذه الخطوة تعكس رؤية المنصة في توفير تجارب ترفيهية متميزة للجماهير الرياضية في المملكة.

منصة Webook ستكون المسئولة عن تذاكر مباريات عمالقة الأندية السعودية “الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي” ?⚽️?? pic.twitter.com/hLVVTH85Oq — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 18, 2024