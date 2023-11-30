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موعد مباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 30-11-2023

فريق التحرير by فريق التحرير
بث مباشر مباراة ليفربول ضد لاسك

مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر، يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في إطار منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم. يتطلع المدير الفني، يورجن كلوب ومعه العالمي محمد صلاح، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة، رغم الغيابات البارزة في صفوف فريق ليفربول، بما في ذلك غياب حارس المرمى البرازيلي اليسون بيكر. يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مباراة ليفربول ضد لاسك

تأتي هذه المواجهة الرياضية كجزء من الجولة الخامسة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي لاسك لينز النمساوي على أرض ملعب إنفيلد في إنجلترا.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد لاسك في الدوري الأوروبي 30-11-2023

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد لاسك القنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون متاحة للمشاهدة عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حي.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد لاسك القنوات الناقلة

يحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، في حين يأتي فريق لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط بعد خوضه أربع مباريات أيضًا.

المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه ليفربول ضد لاسك

المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه ليفربول ضد لاسك
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فريق التحرير

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