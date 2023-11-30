مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر، يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ضد لاسك لينز في إطار منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم. يتطلع المدير الفني، يورجن كلوب ومعه العالمي محمد صلاح، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة، رغم الغيابات البارزة في صفوف فريق ليفربول، بما في ذلك غياب حارس المرمى البرازيلي اليسون بيكر. يحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تأتي هذه المواجهة الرياضية كجزء من الجولة الخامسة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي، حيث يستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي لاسك لينز النمساوي على أرض ملعب إنفيلد في إنجلترا.
بث مباشر لمباراة ليفربول ضد لاسك القنوات الناقلة
تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستكون متاحة للمشاهدة عبر قناة بي إن سبورت 1 بتعليق حي.
يحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، في حين يأتي فريق لاسك لينز في المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط بعد خوضه أربع مباريات أيضًا.