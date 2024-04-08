مباراة الهلال والنصر اليوم الإثنين 2024-04-08 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يلتقي نادي الهلال الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بدولة الإمارات والذي يتسع لنحو 42 ألف متفرج.

كأس السوبر السعودي، ينظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتقام المسابقة هذا العام على أرض دولة الإمارات، حيث تنظم للمرة الثانية بنظام مشاركة 4 أندية، ويشارك فيها أندية الاتحاد والوحدة والهلال النصر.

تحت قيادة المدرب خورخي جيسوس، يخوض الهلال ديربي الرياض مليئا بالثقة بعد فوزه على الخليج 4-1 خارج أرضه في مواجهتهما السابقة في الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز، اقترب الهلال من الفوز بالدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل حاليا صدارة ترتيب البطولة برصيد 77 نقطة من 27 مباراة، ويتفوق الفريق حاليا بفارق 12 نقطة على النصر صاحب المركز الثاني.

أظهر الهلال ثباتا ملحوظا طوال الموسم، ووضع نفسه كمنافس قوي على لقب الدوري، من ناحية أخرى، جاء أداء النصر أقل من التوقعات على الرغم من تواجد نجوم مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

من ناحية أخرى، حقق النصر فوزا صعبا على داماك بنتيجة 1-0 في المباراة الأخيرة له في الدوري السعودي للمحترفين، وبعد أن حقق 21 فوزا وتعادلين وتعرض لأربع هزائم، جمع النصر 65 نقطة من 27 مباراة.

ستتجه الأنظار مرة أخرى إلى قائد النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 12 هدفا في 11 مباراة، بما في ذلك ثلاثيتين في عام 2024.

وفقا لوسائل إعلام محلية، يغيب عن الهلال نجمه البرازيلي نيمار، الذي لا يزال يتعافى بعد أن خضع لعملية جراحية لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

لقاءات سابقة بين النصر والهلال

ويمتلك الهلال سجلا متفوقا في المواجهات المباشرة أمام النصر في جميع المسابقات، حيث فاز في 74 من أصل 174 مباراة خاضها حتى الآن، وحقق النصر 55 انتصارا فيما انتهت 45 مباراة بالتعادل.

وفي المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين، حقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة 2-0 في نهائي كأس موسم الرياض على ملعب المملكة أرينا في فبراير/شباط 2024.

تشكيلة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

قالت وسائل إعلام سعودية إنه يتوقع أن تضم تشكيلة الهلال السعودي ياسين بونو في حراسة المرمى، بينما يشارك في خط الدفاع كل من رينان لودي وخاليدو كوليبالي وسعود عبد الحميد وعلي البليهي، وفي خط الوسط يلعب كل من ميشيل ديلجادو، وسالم الدوسري والكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش، بينما يلعب صالح الشهري في خط الهجوم.

ويتوقع أن تضم تشكيلة النصر السعودي كل من، دافيد أوسبينا في حراسة المرمي، وفي خط الدفاع يلعب كل من سلطان الغنام وأليكس تيليس وعلى لاجامي وإيمريك لابورت، ويشارك في خط الوسط، مارسيلو بروزوفيتش وأوتافيو وعبدالله الخيبري، أما في خط الهجوم فيلعب كل من كريستيانو رونالدو وساديو ماني وعبدالرحمن الغريب.

موعد مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي

يلعب نادي الهلال السعودي مع نظيره نادي النصر السعودي مباراة مهمة مساء اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل/نيسان 2024.

يخوض الهلال مواجهة مثيرة أمام منافسه النصر في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في التاسعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف مساء بتوقيت الرياض، الحادية عشر ونصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس السوبر السعودي

يمكن متابعة اللقاء المهم بين نادي الهلال و النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي عبر شبكة SSC السعودية بالإضافة لقنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

ويذاع لقاء الهلال والنصر على قناة SSC 1 HD، وقناة SSC 5 HD، وقناة SSC 1 SD، وقناة AD Sports ASIA 1.