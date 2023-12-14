الفيفا: أندية كرة القدم تنفق 888 مليون دولار على وكلاء اللاعبين في 2023

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الأندية أنفقت أكثر من 888.1 مليون دولار على خدمات وكلاء اللاعبين خلال 2023، وهو رقم قياسي يزيد بنسبة 42.5% عن عام 2022، حينما دفعت 623.2 مليون دولار.

وأصدر الفيفا تقريراً بعنوان “وكلاء كرة القدم في سوق الانتقالات الدولية” أشار فيه إلى أن الرقم الحالي يتخطى الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 بنسبة 30% حينما أنفقت الأندية 654.7 مليون دولار

وأشار التقرير إلى أن الأندية الإنكليزية كان لها الحصة الأكبر من الإنفاق، بـ280 مليون دولار.

ولفت إلى أنه العام الجاري شهد أيضاً العدد الأكبر من صفقات الانتقال الدولية بـ3353 انتقالاً وبنسبة 15.4% من مجمل الانتقالات، وبزيادة بلغت 8.4% بالمقارنة مع العام الماضي.