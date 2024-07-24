جدول مباريات الأهلي المصري المتبقية في الدوري.. 8 مباريات في 23 يوما

جدول مباريات الأهلي المصري، المتبقية في الدوري المصري، خلال الثلاثة أسابيع المقبلة مزدحم ومضغوط للغاية، حيث يخوض 8 مباريات منها 3 مباريات مؤجلة، خلال 23 يوما فقط.

وفاز الأهلي المصري “نادي القرن الأفريقي”، على منافسه بيراميدز 1-0، بهدف اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضي، على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أهمية جدول مباريات الأهلي المصري المتبقية

وتكمن أهمية جدول مباريات الأهلي المصري المتبقية في الدوري المصري، في أنها لا تحتمل أي تعثرات من الفريق، ولن يقبل جمهور الأهلي سوى بالفوز بها جميعا، وحصد الـ24 نقطة لحسم لقب الدوري، بفارق 7 نقاط عن المنافس نادي بيراميدز، في حال فوزه في باقي مبارياته.

جدول مباريات الأهلي المصري يتضمن 3 مؤجلات

وعلى الرغم من أن نادي بيراميدز، يتربع على عرش الدوري المصري برصيد 68 نقطة، والأهلي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر لعب 26 مباراة فقط بينما خاض بيراميدز 29 مباراة، ويتبقى للأهلي 3 مباريات مؤجلة، والفوز بها يضع الأهلي على قمة الدوري بفارق 7 نقاط عن بيراميدز.

بينما يأتي النادي المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات، وفي المركز الرابع يأتي نادي فيوتشر “مودرن سبورت” برصيد 51 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة ويتبقى له 3 مباريات.

أما نادي الزمالك المنافس التاريخي للنادي الأهلي، فيأتي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة حيث لعب 27 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات.

جدول مباريات الأهلي المصري المتبقية في الدوري

المصري والأهلي: الجمعة 26 يوليو 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). الأهلي وسيراميكا كليوباترا: الاثنين 29 يوليو 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). الأهلي والبنك الأهلي: الخميس 1 أغسطس 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). الأهلي والمقاولون العرب: الأحد 4 أغسطس 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). سموحة والأهلي: الخميس 8 أغسطس 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). الأهلي ونادي زد إف سي: الأحد 11 أغسطس 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). إنبي والأهلي: الأربعاء 14 أغسطس 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة). الأهلي ومودرن سبورت: السبت 17 أغسطس 2024 (9 مساء بتوقيت القاهرة).