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الأرجنتين تتغلب على كندا وتبدأ رحلة الدفاع عن لقب كوبا أميركا

جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز يُنيران شباك كندا ويهديان الأرجنتين فوزًا مُستحقًا

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأت الأرجنتين، بطلة العالم، حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أميركا، بفوزها على كندا 2-0، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

جوليان ألفاريز يفتتح التسجيل للمنتخب الأرجنتيني

في الشوط الأول واجهت الأرجنتين صعوبة في اختراق دفاع كندا المنظم، ولكن سرعان ما كسر جوليان ألفاريز الجمود في الشوط الثاني بالدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سجل فيها الهدف الأول.

حاولت كندا العودة في المباراة، وتألق حارسها ماكس كريبو في صد العديد من الفرص الخطيرة.

الأرجنتين

و قد نجح المنتخب الكندي في الصمود حتى الدقيقة 88، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الهدف الثاني للأرجنتين.

وستلعب الأرجنتين مباراتها القادمة في البطولة ضد تشيلي يوم الأربعاء القادم.

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