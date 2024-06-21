الأرجنتين تتغلب على كندا وتبدأ رحلة الدفاع عن لقب كوبا أميركا

بدأت الأرجنتين، بطلة العالم، حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أميركا، بفوزها على كندا 2-0، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

جوليان ألفاريز يفتتح التسجيل للمنتخب الأرجنتيني

في الشوط الأول واجهت الأرجنتين صعوبة في اختراق دفاع كندا المنظم، ولكن سرعان ما كسر جوليان ألفاريز الجمود في الشوط الثاني بالدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سجل فيها الهدف الأول.

? Julian Alvarez scores the first goal for Argentina against Canada, Copa America 2024



Argentina 1-0 Canada



#CopaAmérica2024 #ARGCAN pic.twitter.com/X4JCj7e8Ir — EURO & COPA AMERICA 2024 (@DjamalRM) June 21, 2024

حاولت كندا العودة في المباراة، وتألق حارسها ماكس كريبو في صد العديد من الفرص الخطيرة.

و قد نجح المنتخب الكندي في الصمود حتى الدقيقة 88، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، الهدف الثاني للأرجنتين.

? Lautaro Martinez scores the second goal for Argentina against Canada, Copa America 2024



Argentina 2-0 Canada



#CopaAmérica2024 #ARGCAN pic.twitter.com/9bxvIM3R8r — EURO & COPA AMERICA 2024 (@DjamalRM) June 21, 2024

وستلعب الأرجنتين مباراتها القادمة في البطولة ضد تشيلي يوم الأربعاء القادم.