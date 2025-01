الأرجنتين تتغلب على كندا وتبدأ رحلة الدفاع عن لقب كوبا أميركا

بدأت الأرجنتين، بطلة العالم، حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أميركا، بفوزها على كندا 2-0، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي أقيمت في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

في الشوط الأول واجهت الأرجنتين صعوبة في اختراق دفاع كندا المنظم، ولكن سرعان ما كسر جوليان ألفاريز الجمود في الشوط الثاني بالدقيقة 49 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سجل فيها الهدف الأول.

