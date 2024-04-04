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هل خسر ميسي مع إنتر ميامي بـ 8 أهداف للمرة الثانية في تاريخه؟

صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم خسارة إنتر ميامي بقيادة ميسي، بنتيجة 2-8.. فهل هي صحيحة؟

فريق التحرير by فريق التحرير
هل خسر ميسي مع إنتر ميامي بـ 8 أهداف للمرة الثانية في تاريخه؟
هل خسر ميسي مع إنتر ميامي بـ 8 أهداف للمرة الثانية في تاريخه؟

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم خسارة أسطورة الأرجنتين، ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أمام فريق مونتيري المكسيكيّ بنتيجة 2-8.

ونشرت الصورة مع تعليق ساخر، بأنها الهزيمة الثانية في تاريخ الأسطورة ميسي بنتيجة 8 أهداف، لكن بقميص نادي إنتر ميامي.

ميسي أول لاعب يهزم بالثمانية مع فريقين!!

هل خسر ميسي مع إنتر ميامي بـ 8 أهداف للمرة الثانية في تاريخه؟

ويبدو ميسي في الصورة، بملابس ناديه إنتر ميامي، ونتيجة مباراة تظهر خسارة ناديه أمام نادي مونتيري المكسيكي بنتيجة ثمانية أهداف لهدفين.

وجاء في التعليقات المرافقة للمنشور أنّ ميسي، أصبح “أوّل لاعب في التاريخ يُهزم بنتيجة 8 مع فريقين”.

وذلك في إشارة إلى خسارة ميسي، عندما كان يلعب في صفوف نادي برشلونة الإسباني أمام نادي بايرن ميونيخ الألمانيّ عام 2020 بنتيجة 8-2.

ميسي يجذب لإنتر ميامي زملائه السابقين

هل خسر ميسي مع إنتر ميامي بـ 8 أهداف للمرة الثانية في تاريخه؟

وانضمّ  قائد منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم 2022 في قطر، إلى ميامي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي عام 2023، كأكبر اسمٍ ينتقل إلى الدوري الأمريكي في صفقةٍ تسبّبت بطفرةٍ في الاهتمام باللعبة داخل أمريكا.

واجتمع ميسي منذ انتقاله إلى ميامي، مع زملائه السابقين في برشلونة الإسباني، الأوروغوياني لويس سواريس والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ما حقيقة الصورة والخسارة بالثمانية؟

هل خسر ميسي مع إنتر ميامي بـ 8 أهداف للمرة الثانية في تاريخه؟

الصورة، والمنشورات المصاحبة لها، غير صحيحة، حيث أن المباراة التي تتحدث عنها لم تلعب إلا اليوم الخميس.

وتتحدث الصورة، عن مباراة مباراة الذهاب لإنتر ميامي، ونادي مونتيري المكسيكي، في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية، والوسطى، والكاريبي)، وهي من المقرر أن تلعب اليوم الخميس.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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