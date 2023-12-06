ما هي أول كلمة يتعلمها نجوم الهلال السعودي؟

تتوالى إشادات النقاد والجمهور بأداء نادي الهلال السعودي، بعد تحقيقه الفوز رقم 15 على التوالي في جميع البطولات المحلية، والقارية، وتربعه على قمة الدوري المحلي.

وأشاد أحمد الفهيد، الناقد الرياضي السعودي، بأداء ونتائج نادي الهلال السعودي هذا الموسم، مؤكدا أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، مدرب الهلال السعودي، جعل الجماهير تتوقع دائما الفوز، وهو ما وصفه بمرحلة “الطغيان” في الكُرة.

وأضاف الفهيد، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، على قناة “إم بي سي أكشن”، أن نادي الهلال هزم نادي نساجي الإيراني مساء الاثنين في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وقبلها يوم الجمعة الماضية، هزم غريمه التقليدي النصر السعودي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين 3- صفر.

كلمة “مبروك”

وأبدى الفهيد إعجابه الشديد بالفريق وروحه والتزامه، قائلا إن نادي الهلال السعودي حقق 15 فوزا متواليا محليا وقاريا، وحسب رأيه أن أول كلمة يتعلمها اللاعبون الأجانب في الهلال، هي كلمة “مبروك”، لكثرة تكرار فوز الفريق، لهذا أي مشجع هلالي يعيش في فرحة، وسعادة متواصلة.

وأشار إلى أن تكرار فوز نادي الهلال في المباريات التي يخوضها، يدل على أن قاعدة الفريق الأساسية، هي لا تهاون، ولا تخاذل، ولا تكاسل، وأن جيسوس، مدرب كبير زرع الطموح في نفوس لاعبيه، ثم في نفوس جماهيره، التي أصبحت لا تبحث عن الفوز فقط، لكنها تبحث عن الفوز بأداء ممتع، ونتائج ثقيلة.

أحمد الفهيد: أجانب الهلال أول كلمة يتعلموها " مبروك " لأنه فريق بطولات .. جيسوس زرع في المشجع الهلالي الطمع بعد ان كانوا يطمحون في فريق ممتع فقط .. حالياً وصلوا لمرحلة الطغيان



⁧#أكشن_مع_وليد#الهلال_نساجي

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