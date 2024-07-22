أولمبياد باريس 2024.. مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة القدم

تتجه أنظار العالم إلى باريس، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 يوليو، مع انطلاق احتفالات دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 “أولمبياد باريس 2024“، والتي تنتهي في 11 أغسطس المقبل.

وكعادتها تحظى مباريات كرة القدم، باهتمام أكثر من باقي اللعبات، وتنطلق منافسات كرة القدم يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو، أي قبل يومين من افتتاح أولمبياد باريس 2024، وتنتهي في 9 أغسطس المقبل، أي قبل انتهاء منافسات الأولمبياد بيومين أيضا.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

ويقود المنتخب المصري، المشارك في أولمبياد باريس 2024، المدير الفني البرازيلي روجيريو ميكالي، الذي قاد منتخب البرازيل الأولمبي لتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

وتضم قائمة المنتخب المصري الأولمبي، في حراسة المرمى، حمزة علاء وعلي الجابري، وفي خط الدفاع، أحمد عيد، ومحمد طارق، وحسام عبد المجيد، وعمر فايد، وفي خط الوسط، محمود صابر، ومحمد شحاتة، وأحمد نبيل “كوكا”، ومحمد النني، وأحمد عاطف، ومصطفى سعد، وإبراهيم عادل، وزياد كمال، وأحمد مصطفى “زيزو”، وكريم محمد، وفي خط الهجوم يلعب كل من، أسامة فيصل، وبلال مظهر.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة ببطولة لعبة كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية، والتي تضم إلى جواره كل من أوزبكستان، وإسبانيا، وجمهورية الدومينيكان.

ويلعب منتخب الفراعنة الأولمبي، مباراته الأولى أمام الدومينيكان يوم الأربعاء 24 يوليو، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفي يوم السبت 27 يوليو، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، يلعب منتخب الفراعنة، أمام منتخب أوزبكستان الأولمبي،

بينما يلعب منتخب مصر المواجهة الصعبة، والأخيرة في مجموعته أمام منتخب إسبانيا الأولمبي يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو، الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

مجموعات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس

ويشارك في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، 16 فريقا تم تقسيمها إلى 4 مجموعات:

المجموعة الأولى:

فرنسا – نيوزيلندا – الولايات المتحدة- غينيا

المجموعة الثانية:

الأرجنتين – المغرب – العراق – أوكرانيا

المجموعة الثالثة:

أوزبكستان – إسبانيا – مصر – جمهورية الدومينيكان

المجموعة الرابعة:

اليابان – باراجواي – مالي – إسرائيل