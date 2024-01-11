حرب تصريحات بين أوسيمين مهاجم نابولي ووكيل لاعبين.. ما علاقة الدوري السعودي؟

شائعات الانتقال إلى الدوري السعودي، كانت السر وراء غضب اللاعب النيجري لنادي نابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمين، وهجومه على وكيل أعمال زميله الجورجي، كفيتشا كفاراستخيليا، وذلك بعد تداول تصريحات منسوبة له قال فيها إن الأول سينتقل للعب في السعودية.

وأبلغ ماموكا جوجيلي وكيل خفيتشا كفاراتسخيليا محطة (تي.في.1) الجورجية، الثلاثاء، أنه رغم توقيع أوسيمين لعقد جديد مع نابولي، لكنه يعتقد أن النيجيري سينتقل إلى السعودية بمجرد انتهاء هذا الموسم.

رد أوسيمين شديد اللهجة

وعقب انتشار الخبر، نشر أوسيمين، الذي يستعد حاليا لتمثيل نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، رد شديد اللهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء على ادعاءات جوجيلي.

“عزيزي ماموكا جوجيلي، أنت قطعة من القذارة والعار، أشعر بالحرج من منطقك”، هذا نص ما كتبه أوسيمين عبر إنستجرام لوصف وكيل كفاراتسخيليا.

وأضاف أوسيمين “ابتعد عن ذكر اسمي!!!”.

رد وكيل أوسيمين على جوجيلي

ونشر روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين رده اليوم الأربعاء على جوجيلي الذي ذكر أيضا أن الجناح الجورجي كفاراتسخيليا لن يقبل أبدا بمثل هذا الانتقال مقابل أي مبلغ.

وعبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، نشر كاليندا تعليقا قال فيه، “الكلمات المنسوية للوكيل جوجيلي سيئة وسطحية وغير مقبولة، هذه الكلمات تؤدي لمشكلات لموكلي أوسيمين مع جماهير نابولي دون أي سبب واقعي”.

موقف نابولي الصعب في الدوري الإيطالي

هذا الجدال يأتي في وقت يواجه فيه نابولي صعوبات في الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي، إذ فشل الفريق في الفوز في 3 مباريات متتالية بالدوري ويحتل المركز التاسع في الترتيب.

وأكد كاليندا لقد وقع أوسيمين للتو على تجديد عقده، ورغبة أوسيمين الوحيدة، بالإضافة إلى كأس الأمم الأفريقية، هي مساعدة نابولي كل شيء بخلاف ذلك هو مجرد هراء.

ويوم الأحد، يبدأ أوسيمين مشواره مع نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة غينيا الاستوائية.

وكان اسم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي حقق لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي الصيف الماضي لكنه فضل تجديد عقده مع فريق نابولي لمدة موسمين حتى يونيو 2026.