أديداس تحظر الرقم 44 من قميص منتخب ألمانيا.. ما السبب؟

أثار تصميم أطقم المنتخب الألماني لكرة القدم الجديدة جدلاً واسعاً بسبب تشابه الرقم 44 مع رمز “إس إس” التابعة للحزب النازي.

واستجابةً لتلك الانتقادات، أعلنت شركة “أديداس” حظر بيع القمصان المرقمة بـ 44، مؤكدةً على التزامها بمعارضة كراهية الأجانب ومعاداة السامية والعنف بكل أشكاله.

ونفى المتحدث باسم الشركة، أوليفر بروغن، أن يكون التشابه مع الرمز النازي مقصوداً، مشيراً إلى أن تصميم الأرقام على القمصان تم بالتعاون مع الاتحاد الألماني لكرة القدم وشركائه.

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن تصميمات القمصان تم تقديمها إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمراجعتها أثناء عملية التصميم، و”لم ير أي من الأطراف المعنية أي قرب من الرمزية النازية”.

ولكن، أثار المؤرخ مايكل كونيغ الجدل حول التصميم، واصفاً إياه بـ “المشكوك فيه للغاية”. كما انتقد رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا للتصميم الجديد، معتبرين أنه يشبه شعار “إس إس” النازي.