يمكنك اليوم مشاهدة ريال مدريد و أتليتكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على ملعب الاول بارك في العاصمة الرياض.

وتستمر إقامة السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق، ويشارك هذا الموسم ريال مدريد بصفته بطل كأس إسبانيا، وبرشلونة بطلًا للدوري الإسباني، بينما يلعب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في الدوري، ويشارك أوساسونا بصفته وصيف كأس إسبانيا.

وتستقبل المملكة كأس السوبر للسنة الثالثة على التوالي والرابعة في التاريخ، وشارك الريال في جميع المرات السابقة وفاز بالبطولة مرتين في 2020 و2022، بينما يشارك أتلتيكو للمرة الثالثة بعد الغياب الموسم الماضي.

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد؟

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد إن مباراة أتليتكو مدريد صعبة وسنحاول بذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز، الفريق يملك الرغبة والحماس، وأعتقد أنه يمكننا تقديم مباراة جيدة أمام فريق منافس.

وأضاف: شخصيا لا أحب اللعب أمام أتلتيكو مدريد، إنه فريق معقد للغاية، وأعتقد نفس الأمر ينطبق عليهم.

وواصل: سببت لنا الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري أذى كبيرًا، لكننا الآن مختلفون، أنا متأكد أننا سنقدم مستوى أفضل بكثير من تلك المباراة.

تشكيل ريال مدريد الموقع أمام أتليتكو مدريد

حراسة المرمى – أندري لونين

الدفاع – فران جارسيا – تشاوميني – أنطونيو رودريجر – داني كارباخال

الوسط – توني كروس – لوكا مودريتش – فالفيردي

الهجوم – بيلينجهام – خوسيلو – رودريجو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

الأتليتي في الرياض ❤️??? pic.twitter.com/8rbTUAOhmx — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) January 8, 2024

حراسة المرمى – يان أوبلاك

الدفاع – أكسل فيتسل – هيرموسو – خيمينيز – كوكي

الوسط – ريكيلمي – لورينتي – رودريجو دي بول – لينو

الهجوم – أنطوان جريمان – أتلتيكو مدريد

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني 2024؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تذاع على شبكة قنوات SCC، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في السوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسباني هو يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.

الساعة العاشرةً مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

نفاذ تذاكر مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد

طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة ونفذت جميع التذاكر.

وجاءت اسعار التذاكر كالتالي:

سعر تذكرة الفئة الخامسة 125 ريال.

سعر تذكرة الفئة الرابعة 150 ريال .

سعر تذكرة الفئة الثالثة 150ريال .

سعر تذكرة الفئة الثانية 225 ريال.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن في كل نسخة من السوبر الإسباني بالسعودية يتلقى الإتحاد الإسباني 40 مليون يورو.

وأضافت أن هذا المبلغ سيتم توزيعه في النسخة الحالية كالآتي

6 مليون يورو لبرشلونة

6 مليون يورو لريال مدريد

3 مليون يورو لأتلتيكو مدريد

1 مليون يورو. لأوساسونا

مليون يورو للوصول للنهائي

1 مليون يورو للفوز باللقب