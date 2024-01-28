أعلنت قطر عن استضافتها لمباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات 2024 للمرة الثانية على التوالي، بعد نجاح الدوحة في استضافة نسخة البطولة التي أقيمت عام 2021، على الملاعب التي استضافت مونديال 2022.

وزير الرياضة القطري، حمد بن خليفة، كشف عن التفاصيل الخاصة بالبطولة، مؤكدا أنها ستُقام مرة أخرى في قطر، بعد بطولة 2021، الذي توج بلقبها منتخب الجزائر على حساب منتخب تونس.

ووعد وزير الرياضة القطري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بتنظيم بطولة أفضل من نسخة 2021، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالبطولة في وقت لاحق.

وقال بن خليفة في تصريحات صحفية، إن قطر ستستضيف بطولة كأس العرب للمنتخبات، لكن البطولة لن تكون خلال العام الجاري، لكنها ستكون أفضل من سابقتها.

موعد مباريات بطولة كأس العرب للمنتخبات 2024 في قطر



وعن موعد إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات، قال وزير الرياضة القطري، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن موعد انطلاق كأس العرب، وكافة التفاصيل الخاصة بها، قائلا “لكن حاليا لست الشخص المعني لإيضاح هذه التفاصيل”.

بطولة كأس أسيا قطر 2023

وتستضيف قطر حاليا بطولة كأس أسيا 2023، والتي تستمر حتى 11 فبراير المقبل، وتشهد البطولة حاليا منافسات قوية في دور الـ 16

وتمكنت 3 منتخبات في الوصول إلى دور الـ 16 بعد حصد 9 نقاط من ثلاث مباريات،وهى قطر، والعراق، وإيران، فيما ضمنت منتخبات سوريا وفلسطين تأهلهما لهذا الدور لأول مرة في تاريخهما، لينضما إلى المنتخبات العربية المتأهلة، وهى السعودية، والأردن، والعراق، الإمارات، البحرين، بينما غادرت عمان التي أخفقت في خطف بطاقة التأهل الأخيرة كأفضل ثالث بعد التعادل 1-1 مع قرغيزستان.



وأصبحت مواجهات دور الـ 16 في البطولة بالشكل التالي

الأحد 28 يناير، تنطلق مباراة أستراليا وإندونيسيا على ملعب جاسم بن حمد، في تمام الساعة 14:30، بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، تقام مباراة طاجيكستان الإمارات على ملعب أحمد بن علي.

أما مواجهات يوم الاثنين 29 يناير، فتنطلق مباراة العراق الأردن، على ملعب خليفة الدولي 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة تبدأ مباراة قطر فلسطين على ملعب البيت.

أما مواجهات يوم الثلاثاء 30 يناير، فتنطلق مباراة أوزبكستان وتايلند، على ملعب الجنوب 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام 19:00 بتوقيت مكة المكرمة تقام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية على ملعب المدينة التعليمية.

أما مباريات يوم الأربعاء 31 يناير، فتنطلق مباراة البحرين واليابان على ملعب الثمامة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، تبدأ مباراة إيران وسوريا على ملعب عبد الله بن خليفة.