الهلال السعودي يعين الإسباني ستيف كالزادا رئيسا تنفيذيا

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسا تنفيذيا للنادي، خلفا للمهندس عبدالله الجربوع.

وأعلن فهد بن سعد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، أن كالزادا سوف يباشر أعماله، بداية من العام المقبل.

وتمنى مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، التوفيق لـ “كالزادا” لمواصلة مسيرة نجاحات النادي السعودي، متطلعين للعمل من أجل تحقيق أهداف النادي، وما يسعد جماهير الهلال العريضة.

20 عاما من النجاح والخبرات

عمل “كالزادا” في العديد من المناصب القيادية بعدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، ويتمتع بخبرات إدارة رياضية واسعة، من أبرزها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي برشلونة الإسباني، حيث يعد “كالزادا” واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين.

ويتمتع “كالزادا” بما يزيد عن 20 عاما من الخبرات القيادية التنفيذية في القطاع الرياضي، حيث تولى في البداية منصب مسؤول التسويق، والمدير التجاري، في نادي برشلونة الإسباني عام 2002، كما تولى منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم عام 2019.

وحصل “كالزادا” على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وماجستير في إدارة الأعمال من كلية “ESADE” للأعمال الإسبانية.

ووجه مجلس إدارة نادي الهلال، الشكر للمهندس عبدالله الجربوع على جهوده المبذولة طيلة فترة عمله رئيسًا تنفيذيا لنادي الهلال، مؤكداً أنه قدم خدمات لناديالهلال لاعبا، وإداريا، وعضوا لمجلس الإدارة، ورئيسا تنفيذيا.

وأشار مجلس الإدارة، إلى أن الجربوع، أسهم بإمكاناته الإدارية، في ما وصل إليه نادي الهلال من منجزات وقفزات في مختلف الجوانب على الصعيد الإداري.