لعبة البيسبول تشق الطريق نحو السعودية.. شراكة بين Baseball United والمملكة

وقعت منظمة البيسبول يونايتد اتفاقية تمنحها مدة غير محدودة لاستضافة دوريها وبطولاتها الاحترافية في المملكة العربية السعودية.

تمثل الشراكة بين Baseball United، أول دوري بيسبول احترافي يركز على الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، والاتحاد السعودي للبيسبول والكرة اللينة (SBSF) أول مرة يتم فيها جلب لعبة البيسبول الاحترافية إلى المملكة العربية السعودية.

تأسست لعبة Baseball United في يوليو/تموز 2022 وبدأت بمباراتين استعراضيتين في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

تتضمن الشراكة أيضا حقوق امتيازات Baseball United الجديدة التي تمثل الرياض وجدة والدمام، ثلاث من أكبر المدن في المملكة.

رفع مكانة وبصمة البيسبول يونايتد بشكل كبير في المنطقة

“تعمل هذه الاتفاقية على رفع مكانة وبصمة البيسبول يونايتد بشكل كبير في المنطقة، وبنفس القدر من الأهمية، تمكننا من العمل على المستوى الشعبي للمساعدة في تنمية اللعبة في أكبر دولة في الشرق الأوسط.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم Baseball United أيضا بافتتاح شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية وإقامة شراكة مع SBSF لتطوير لعبة البيسبول في المملكة.

سيتعاون اتحاد SBSF، الذي تم تشكيله في عام 2019، مع Baseball United أيضا لتطوير المنتخب الوطني بهدف المنافسة في بطولات اتحاد البيسبول العالمي للبيسبول القادمة.

قدمت لعبة البيسبول يونايتد نفسها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في دبي من خلال عرض All-Star Showcase، وهي أول مباريات بيسبول احترافية في تاريخ المنطقة.

ومن المقرر أن يعلن الدوري عن خطط اللعب لعام 2024 بالإضافة إلى امتيازات التوسع السعودية في وقت لاحق من عام 2024.