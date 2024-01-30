حقيقة ما جرى خلال مباراة الأردن والعراق في كأس آسيا 2023

حالة من الجدل تسود الوسط الرياضي العراق ومطالبات بإعادة مباراة العراق والأردن في كأس أسيا ، بعد هزيمة أسود الرافدين من منتخب الأردن في دور الـ16 بكأس آسيا بنتيجة 3 ـ 2، وسط مطالبات بإعادة اللقاء.

أحرز أهداف منتخب الأردن يزن النعيمات في الدقيقة 46، ويزن أبو العرب في الدقيقة 95، ونزار آل رشدان في الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

بينما أحرز سعد ناطق هدف الأردن الأول في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وسجل أيمن حسين الهدف الثاني في الدقيقة 76.

حقيقة ما جرى خلال مباراة الأردن والعراق

الأزمة كلها فجرها الحكم الإيراني علي رضا، الذي أشهر الكارت الأحمر في وحجه لاعب العراق أيمن حسين، والذي احتفل بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه بـ”طريقة المنسف”، وهو ما دفع الحكم لطرده.

المنتخب العراقي اعترض على عدم المعاملة بالمثل، فقبل احتفال أيمن حسين بهذه الطريقة، احتفل أيضا منتخب الأردن بنفس الطريقة بعد إحراز هدفهم الأول، لكن الحكم تجاهل الواقعة ولم يشهر أي كروت للاعبي الأردن.

الواقعة أثارت الكثير من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الجمهور العراقي بتوقيع عريضة من قبل 100 ألف مواطن عراقي، ومخاطبة الفيفا بعقاب الحكم الإيراني علي رضا، وإيقافه نهائيا عن التحكيم والمطالبة بإعادة مباراة العراق والأردن.

واقعة سابقة أثارت الجمهور للمطالبة بإعادة امباراة

يبدو أن الجمهور العراق لم ينس واقعة سابقة للحكم الإيراني، تعود إلى عام 2016، عندما تغاضى عن احتساب ضربة جزاء للمنتخب العراقي في مواجهته أمام منتخب أستراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، وهو ما حرم أسود الرافدين من المشاركة في المونديال.

ثورة الجمهور العراقي على وسائل التواصل الاجتماعي لم تحظ بأي رد فعل رسمي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أو من قبل الاتحاد الدولي “فيفا“، وحتى الآن لا يعرف أحد ما هي حقيقة إعادة مباراة الأردن والعراق.