تفعيل البوابات الذكية لرصد الظروف الجوية على طريق العين ـ أبوظبي

حثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة في الشاشات وفقا لحالة الرؤية والظروف الجوية اعتبارا من 8 مارس الجاري.

وام- تبدأ شرطة أبو ظبي في تفعيل "البوابات الذكية" على طريق "العين – أبوظبي" لرصد الظروف الجوية المتقلبة، وإرسال إشارات فورية إلى مركز "المدينة الآمنة"، لتحديد سرعة المركبات على الطريق وفق حالة الرؤية اعتبارا من 8 مارس الجاري.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على ضرورة الالتزام بالسرعات الموضحة في الشاشات مشيرة إلى أن الرادارات المثبتة في الأبراج تقوم بالتقاط المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة المحددة، والمركبات المنتهية الترخيص والمركبات الثقيلة غير المصرح لها ومخالفات عدم ترك مسافة أمان كافية ، والوقوف على كتف الطريق، أوعرقلة السير، والوقوف يمين الطريق.

وأكدت ضرورة الالتزام بالرسائل الإرشادية التى يتم بثها من خلال الكبائن الذكية أثناء الظروف الجوية المتقلبة، ومتابعة التنبيهات التى تبثها شرطة ابوظبي عبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال المنظومة الذكية لشرطة أبوظبي، والتي تتضمن إرشادات مرورية و خفض السرعات وإيقاف حركة سير المركبات إلى حين وضوح الرؤية.

وأوضحت أن الهدف من البوابات الذكية هو الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطريق وأن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية، وتفادي النتائج السلبية المترتبة على قيادة مركبة منتهية الترخيص ولم يتم فحصها.

ودعت شرطة أبوظبي أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في ترخيصها، قبل أن يتم رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية، وتطبيق المادة 25 من قانون السير والمرور بشأن قيادة مركبة منتهية الترخيص التي تترتب عليها غرامة 500 درهم و 4 نقاط مرورية وحجز المركبة 7 أيام.