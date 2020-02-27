3.5 مليون دولار من الإمارات لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في ولاية فلوريدا

تعد هذه المنحة من أكبر الاستثمارات في هذا المجال على مستوى العالم، وتأتي في إطار تبرع دولة الإمارات بمبلغ عشرة ملايين دولار لولاية فلوريدا لمساعدتها في تجاوز آثار إعصار "إيرما".

وام- أعلنت دولة الإمارات عن منحة بمبلغ 3.5 مليون دولار للمساعدة في ترميم سبعة سلاسل من الشعاب المرجانية في منطقة "فلوريدا كيز" بولاية فلوريدا الأمريكية بالتعاون مع منظمة "يونايتد واي اوف كوليار آند ذي كيز" التي تنفذ المشروع بالتعاون مع خبراء في "الإدارة الوطنية لشؤون المحيطات والمناخ" ومع جهات متخصصة أخرى محلية ودولية.

وتعد هذه المنحة من أكبر الاستثمارات في هذا المجال على مستوى العالم، وتأتي في إطار تبرع دولة الإمارات بمبلغ عشرة ملايين دولار لولاية فلوريدا لمساعدتها في تجاوز آثار إعصار "إيرما".

وقال معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية - بهذه المناسبة - :"يسرنا في دولة الإمارات أن نمد يد العون لمنطقة فلوريدا كيز في هذا الظرف العصيب للعمل معاً في إعادة تأهيل الشعب المرجانية التي تعد من أهم معالم البيئة البحرية في هذه المنطقة".

وستشرف منظمة "يونايتد واي" على أوجه إنفاق المنحة وإدارتها وتوزيعها في إطار برامجها الإدارية المستمرة للتعافي من آثار إعصار "إيرما" والتي تشمل مشروعات لضمان المحافظة على البيئة البحرية في تلك الشعاب المرجانية بما يحقق الاستقرار المالي لسكان منطقة "فلوريدا كيز" بعائد سنوي يفوق 4.7 مليار دولار.

وسيستخدم جزء من المبالغ المخصصة للمنحة الإماراتية لتطوير برنامج تعليمي تبادلي في مجال ترميم مناطق الشعب المرجانية بين دولة الإمارات وجمعية ترميم الشعب المرجانية الأمريكية التي تضم علماء ومدربين متخصصين في هذا المجال.

وسيخصص جزء آخر من المنحة لمنح دولة الإمارات الفرصة للمشاركة في رعاية "مؤتمر مستقبل المناطق الصخرية على البحار والمحيطات 2021" الذي سيعقد في مدينة كي لارغو بفلوريدا في مايو من العام القادم. كذلك ستمول المنحة برامج تعليمية متعلقة بعلوم البحار سيستفيد منها 8500 طالب وطالبة في مدارس مقاطعة مونرو بولاية فلوريدا.

وستستخدم هذه المنحة كذلك في تأسيس صندوق للمنح الدراسية تحت رعاية دولة الإمارات ليستفيد منها شباب مقاطعة مونرو الراغبين في الحصول على درجات علمية في علوم البحار والمجالات المتعلقة بها.

وتأتي هذه المنحة في إطار الدعم الذي تعهدت به دولة الإمارات للمساهمة في جهود إعمار ولاية فلوريدا بعد الدمار الكبير الذي أحدثه إعصار إيرما في الولاية في شهر سبتمبر 2017م. ويعتمد حوالي 60 في المائة من سكان منطقة فلوريدا كيز في معيشتهم على وظائف في البيئة البحرية المحاذية لمنطقتهم.