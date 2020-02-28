170 مليون دولار خسارة أكبر شركة جعة في العالم بسبب اسم كورونا

أعلنت شركة أنهايزر بوشنبيف أكبر مصنع للبيرة أنها تتوقع خسارة تقارب 170 مليون دولار في قيمة أسهمها بسبب مشروب بيرة باسم كورونا الذي جرى ربطه مع انتشار فيروس كورونا وأصابه الضرر بسبب ذلك

ونشرت الشركة أمس بياناتها المالية فيما نشرت بلومبرغ بيانات تظهر خسارة الشركة وتخفيضها مكافأة الرئيس التنفيذي وتوقعات بأكبر انخفاص في أرباحها الفصلية بمستوى لم تشهده في عشر سنوات مع تسبب فيروس كورونا بضعف الإقبال على البارات وهبوط أسهم الشركة بمعدل 8.2%.

أسهم شركة AB InBev ، أكبر منتج للبيرة في العالم، انخفضت بعد أن كانت قد توقعت نمواً طفيفاً في عام 2020، لأسباب منها تفشي المرض وضعف الاقبال على المطاعم والتجمعات العامة.

يأتي ذلك فيما تواصل الأسهم العالمية مسلسل التراجع لليوم على الخامس التوالي، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا في كافة دول العالم.

وهبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 بالمائة في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، ليتجه مؤشر "ستوكس 600" إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أغسطس عام 2011.

وتعرضت الأسهم العالمية إلى موجة بيعية حادة في الجلسات الأخيرة، لتكون متجهة كذلك إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث تراجع مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسهم العالمية بنحو 9 بالمائة حتى الآن. وأودى انتشار "كوفيد19" بحياة 2788 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 78 ألف شخص داخل الصين، مع زيادة عدد الإصابات خارج آسيا.