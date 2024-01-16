السعودية تمنع تبليط القبور و تشجيرها أو كتابة اسم الميت

تُعد المقابر أماكناً هامة تتعلق بالعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وتحرص الحكومة السعودية على تنظيم وإدارة تلك المقابر بما يتلاءم مع القيم والمبادئ الإسلامية.

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية إرشادات ومتطلبات صارمة لإنشاء وترميم المقابر، وهذا التقرير يهدف إلى استعراض تلك الإرشادات والمتطلبات، وذلك من خلال الدليل الفني لإنشاء وترميم المقابر، المطروح بمنصة “استطلاع”.

القوانين والشروط:

تتضمن الإرشادات التي قدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية العديد من الشروط والمتطلبات لإنشاء وترميم المقابر في المملكة العربية السعودية.

يجب على المواطنين والمقاولين الالتزام بها لضمان تنفيذ عمليات البناء والصيانة بشكل يتناسب مع القوانين والقيم المحلية.

موقع المقبرة:

تحدد الإرشادات مواصفات محددة لموقع المقبرة، حيث يجب أن تكون خارج البنيان وفي مكان يسهل الوصول إليه. يتعين أن تكون التربة مناسبة للحفر والدفن دون صعوبات، ويجب تجنب الأماكن المنخفضة ومجاري السيول والأماكن المحظورة للدفن.

هيكل المقبرة:

يُسمح ببناء أسوار حول المقابر لغرض حمايتها وحفظ القبور. ويتعين ألا يكون هناك أي زيادات غير ضرورية، مثل محلات تجارية، داخل السور باستثناء المرافق الضرورية للمقبرة.

مواصفات القبور:

تُحدد متطلبات دقيقة للقبور، حيث يجب أن تكون عميقة وتحتوي على حجر أو لوحات حجرية في أسفلها لتغطية الميت.

كما يُحظر طلاء القبور أو كتابة اسم الميت عليها، ويُحظر أيضاً تزيينها أو تشجيرها.

تسوير وإنارة المقابر:

يُسمح ببناء أسوار لغرض حماية المقبرة، ولكن يُمنع إضاءة السور والطرق بين القبور. يُحظر أيضاً وضع إنارة خاصة على القبور، باستثناء بعض الوسائل المتنقلة عند الدفن ليلاً.

تنظيم الزيارات والفعاليات:

تنص الإرشادات على عدم إقامة مصليات ثابتة في المقبرة أو إقامة فعاليات عزاء ثابتة. كما يُمنع تأخير دفن الجنائز لتجميعها للصلاة، ويُمنع زيارة النساء للقبور.

مساحة المقابر:

تُشدد الإرشادات على أن تكون المساحة المخصصة للمقابر متناسبة مع احتياجات السكان، مع مراعاة التوسع المستقبلي وتحديد النطاق العمراني حتى عام 1450هـ.

متطلبات هندسية:

يُشدد على ضرورة التعاقد مع مكتب هندسي مؤهل لإعداد المخططات الهندسية، ويجب أن تلتزم هذه المخططات بمتطلبات كود البناء السعودي والاشتراطات البلدية.

تأمين السلامة:

تشدد الإرشادات على ضرورة توفير أنظمة الوقاية من الحريق ومكافحة الحريق، مع توفير سبل الهروب والمسارات الآمنة. كما يجب توفير مواقف للسيارات خارج المقبرة.

إدارة المقبرة:

يشير الدليل إلى ضرورة توفير بنية إدارية للمقبرة، تتضمن سكنًا للحارس ومستودعًا لتخزين اللبن ومعدات الحفر. كما يجب أن تتضمن المقبرة ساحة مفتوحة أمام المدخل الرئيسي لصلاة الجنائز عند الحاجة، وإدارة خاصة بالمقبرة، ويُفضل أن تكون ملاصقة لها أو قريبة منها.

الجوانب البيئية والصحية:

تحدد الإرشادات متطلبات بيئية مهمة للمقابر، حيث يجب أن تكون التربة مفككة لسهولة حفر القبور وجيدة الصرف لتفادي الرشح والتلوث. يجب أيضًا أن تبتعد المقبرة عن مصادر المياه الجوفية والمجاري والآبار.

كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون الموقع المخصص للمقابر مرتبطًا بشبكة الطرق الرئيسية لتحقيق سهولة الوصول. ويتعين أن تتوفر مواقف للسيارات خارج المقبرة لتسهيل زيارة القادمين.