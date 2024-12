كذبة أبريل ، زفاف في الجو وتأجير إبل ومظاهرات في بلجيكا وارباك بنبأ قناة “سويس ثانية”

ففي بلجيكا هاجم محتجون الشرطة ورموا أفرادها بمقذوفات ليحصل اشتباكات دامية استخدامت فيها الخيول ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع والطائرات المسيّرة لطردهم فيما دهس شرطي بحصانه امرأة بين المتظاهرين.

وكانت كذبة أبريل تتلخص بالإعلان عن مهرجان موسيقي دون أي التزام بقواعد الوقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي ورغم أن مسؤولي المدينة أعلنوا أن المهرجان هو كذبة أبريل إلا أن عشرات الشباب والشابات توافدوا لحضوره لتتدفق حشود غفيرة إلى الموقع.

أما صحيفة الغارديان فقد استدرجت عشرات الآلاف لقراء خبر كاذب يندرج تحت ما يعرف باسم كذبة أبريل وهو بعنوان قناة السويس الثانية. وقالت الصحيفة إن الأمم المتحدة طلبت دراسة جدوى من شركة الأنفاق الدولية “لاريول OFP Lariol” التي قدرت أن فتح قناة “السويس 2″ قد يستغرق خمسة أعوام”. لكن طول القناة المزعومة سيصل إلى ضضعف قناة السويس، فالمسافة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط من الجهة الثانية شرق السويس تزيد عن 260 كم.

وزعمت الصحيفة أن “​الخارجية البريطانية​ على علم بالمشروع الذي تدرسه الأمم المتحدة، وأن ​بريطانيا​ مستعدة للاضطلاع بدور ريادي في إنجازه”، ونقلت عن مسؤول بريطاني قوله “لدينا الخبرة، ويمكن أن نعرض تصاميمنا لروابط الأنفاق المقترحة مع ​إيرلندا الشمالية​” وبرز اسم معد الدراسة الوهمية وهو Iver Shovel وتعني كنيته فأس أو معول، أي أداة حفر في تلميح آخر إلى أن الخبر هو كذبة أبريل.

أما على صعيد الشركات فكانت هناك أزمة بسبب كذبة أبريل من شركة فولكس فاغن التي أعلنت عن اسم جديد -Voltswagen of America- احبه الأمريكيون دون أن يدركوا أنه دعابة لكذبة أبريل.

وتستفيد بعض الشركات من فرصة الأول من أبريل لنشر دعابات على أنها أخبار لكي تكسب من وراء ذلك على مستوى التسويق الخفي.

We're taking love to new heights! Emirates is pleased to launch a special Wedding Service for those who want to tie the knot at 40,000 feet.

Plan your perfect day on our @Airbus A380, now available on select routes.

#FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/5SuuIQGdDZ

— Emirates Airline (@emirates) March 31, 2021