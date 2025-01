تويتر يحظر حسابات بطلب من نيودلهي على خلفية احتجاجات المزارعين

(جرى إعادة تفعيل الحسابات لاحقا وسط انتقادات ضد تويتر بسبب غياب الشفافية في التعامل مع حجب الحسابات)

وقال مصدر وزاري لوكالة فرانس برس إن الحكومة الهندية طلبت من منصّة التراسل العملاقة حظر 250 حساباً وتغريدة شكّلت “خطراً كبيراً على النظام العام”.

وتم حظر الحسابات بعد ظهر الإثنين ولكن بعد ساعات كان بالإمكان الدخول إليها مجدّداً.

وينظم عشرات الآلاف من المزارعين الهنود احتجاجات منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر ضد تحرير قطاع الزراعة الهندي، وقد اقاموا مخيمات اعتصام عند مداخل نيودلهي.

والأسبوع الماضي شهدت تظاهرة مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، وقد تم اعتقال عشرات المزارعين ومراسل لمجلة تحمل اسم “كارافان” تغطي الاحتجاجات بشكل مستمرّ.

ومن بين الذين حظرهم تويتر داخل الهند حساب مجلة “كارافان” إضافة إلى حسابات مزارعين ناشطين ونقابيين وبعض قادة المعارضة وممثل وخبير اقتصادي.

وقالت متحدثة باسم تويتر “قد يكون من الضروري تعليق الوصول إلى محتوى معيّن في بلد ما” في حال تمّ تقديم طلب “محدّد”.

وأشار متحدث باسم المزارعين إلى أنّ حساباتهم “لم ترتكب أي خطأ”، باستثناء دعم الاحتجاجات المستمرة منذ فترة طويل.

Disproportionate action by Twitter by way of withholding dozens of accounts, and then quietly rolling it back. As usual, there will be no transparency. The other day, RW was asking for violence by asking Delhi Police to 'lath bajao' and Twitter slept through that peacefully.

— Pratik Sinha (@free_thinker) February 1, 2021