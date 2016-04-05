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Posted inسياسة واقتصاد

وزارة العمل السعودية تمنع توظيف الوافدين في الموارد البشرية

وزارة العمل السعودية تمنع توظيف الوافدين في الموارد البشرية والتوظيف في المملكة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة العمل السعودية تمنع توظيف الوافدين في الموارد البشرية

تعتزم وزارة العمل السعودية إصدار قرار يمنع منعاً باتاً من توظيف أي مقيم في وظائف الموارد البشرية والتوظيف في كافة منشآت القطاع الخاص.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرار ينص على تغريم مخالفي القرار 20 ألف ريال عن كل موظف وطرحت الوزارة مسودة القرار الذي ينص على عدم إسناد أي وظيفة للمقيم في قطاع التوظيف والموارد البشرية أو ما يعرف بشؤون الموظفين.

 

وخصصت وزارة العمل بوابة خاصة لاستقبال مشاركات أصحاب العمل المهتمين بالقرارات التي تنوي الوزارة اتخاذها وحددت يوم السبت الموافق 16 رجب فرصة للاستماع لملاحظاتهم وآرائهم .

 

وقال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف نايته في بيان أمس الاثنين إن القرار يهدف إلى قصر جميع مهن ووحدات التوظيف والموارد البشرية والمسؤولين عنها للسعوديين ويحظر على المنشآت إسناد أي مهمة من مهام مهن وحدات التوظيف والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف فيه لغير السعوديين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.

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