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ولي العهد السعودي يطمئن السعوديين على صحة الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي في بيان سابق أن الملك سلمان أجرى فحوصات طبية في العيادات الملكية بقصر السلام في جدة، بسبب معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل.

فريق التحرير by فريق التحرير

طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الجميع على صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، معربًا عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين وصحته، وداعيًا المولى -عز وجل- أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

وكان العاهل السعودي قد تعرض -خلال هذا الأسبوع- إلى وعكة صحية وصفها الفريق الطبي الخاص بالعيادات الملكية بإصابته بالتهاب الرئة، وأنه يتلقى حاليًا العلاج حسب الخطة الطبية للعلاج.

الديوان الملكي قد ذكر في بيان سابق أنه تقرر أن يجري الملك سلمان بن عبد العزيز فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وألم في المفاصل. ليعلن بعدها الديوان الملكي السعودي مساء الأحد المنصرم إصابة الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.

وجاء في بيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفريق الطبي قرر إخضاع الملك سلمان في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي يتضمن مضادًا حيويًا حتى يزول الالتهاب.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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