انجاز جديد للصادرات السعودية غير النفطية

حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازاً جديداً في مسيرته التنموية بوصول إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) منذ تأسيسه قبل خمس سنوات ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تمكين الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويأتي هذا الإنجاز انعكاساً مباشراً للدور المحوري الذي يؤديه البنك باعتباره رافداً هاماً لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، بالعمل على تحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى رفع مساهمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تنويع القاعدة الاقتصادية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي للمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبدالعزيز الخلب: “في الحقيقة يأتي هذا الإنجاز بصفته إحدى ثمار الدعم غير المحدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لمملكتنا الغالية، وقد توالت النجاحات والإنجازات القيمة التي حققها بنك التصدير والاستيراد السعودي في فترة وجيزة، حيث حقق منذ تأسيسه قفزات نوعية متسارعة في تقديم التسهيلات الائتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق حول العالم، توجها اليوم بالوصول إلى 100 مليار ريال، وذلك في السنة الأولى من مرحلة الانطلاقة الفعلية للبنك بعد اكتمال مرحلة التأسيس في فبراير الماضي، وسنواصل السعي وتكثيف الجهود للوصول إلى آفاق أبعد لتحقيق مستهدفاتنا التنموية والاقتصادية”.

وأضاف “كما سنكثف الجهود نحو مد شراكات استراتيجية لتعزيز كفاءة منظومة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية للمصدرين المحليين في مختلف المجالات، حيث يركز البنك بشكل أساسي على بناء الشراكات الدولية لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها عالميًا، ​مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، والاعتماد على مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بصفتها جزءاً من هوية البنك الاستراتيجية والتشغيلية”.

ويمضي البنك بثقة وثبات نحو المستقبل، ملتزماً بدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع والمنافسة في الأسواق العالمية.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس في فبراير/شباط 2020، ويعمل تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى دعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.