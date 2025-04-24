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ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب

الصادرات غير النفطية السعودية، ترتفع في فبراير 2025، إلى 26.11 مليار ريال، رغم تراجع الصادرات النفطية.

فريق التحرير by فريق التحرير
ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب
ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية، ارتفعت في فبراير الماضي، بنسبة 14.3% لتصل إلى 26.11 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وتشمل الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 2025، السلع المعاد تصديرها التي نمت قيمتها بنسبة 45.9% لتبلغ 10.05 مليار ريال، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.7% لتصل إلى 16.07 مليار ريال، بحسب بيانات الهيئة.

تراجع في الصادرات النفطية

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الكلية في فبراير الماضي، بنسبة 2.6%، متأثرة بانخفاض في الصادرات النفطية بنسبة 7.9% لتسجل 67.6 مليار ريال، بحسب وسائل إعلام سعودية.

هذا التراجع أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير 2025.

الواردات تنخفض والفائض التجاري يرتفع

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب

شهدت الواردات في فبراير 2025، انخفاضا بنسبة 5.6% لتصل إلى 63.17 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفع الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 4% ليبلغ 30.57 مليار ريال.

زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات

بلغت نسبة الصادرات غير النفطية، إلى الواردات 41.3% خلال فبراير 2025، مقابل 34.1% في فبراير من العام السابق، نتيجة لارتفاعها، وتراجع حجم الواردات.

أهم السلع المصدرة والمستوردة

تصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير النفطية، رغم تراجعها بنسبة 3.6%، تليها “اللدائن والمطاط” التي تراجعت بنسبة 1.7%.

في المقابل، جاءت “الآلات والمعدات الكهربائية” كأهم السلع المستوردة بنسبة 23.5% من إجمالي الواردات، تليها معدات النقل التي ارتفعت بنسبة 24.3%.

الصين في صدارة الشركاء التجاريين للسعودية

ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب

احتلت الصين، المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين، من حيث الدول المستوردة والمصدرة مع السعودية، إذ بلغت حصتها من صادرات المملكة العربية السعودية 16.2%، ومن وارداتها 24.1%.

تلتها كوريا الجنوبية، والإمارات، والهند، والولايات المتحدة ضمن أبرز شركاء السعودية التجاريين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...