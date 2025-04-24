ارتفاع الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 14.3%.. إليك الأسباب

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية، ارتفعت في فبراير الماضي، بنسبة 14.3% لتصل إلى 26.11 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وتشمل الصادرات غير النفطية السعودية في فبراير 2025، السلع المعاد تصديرها التي نمت قيمتها بنسبة 45.9% لتبلغ 10.05 مليار ريال، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 0.7% لتصل إلى 16.07 مليار ريال، بحسب بيانات الهيئة.

تراجع في الصادرات النفطية

على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الكلية في فبراير الماضي، بنسبة 2.6%، متأثرة بانخفاض في الصادرات النفطية بنسبة 7.9% لتسجل 67.6 مليار ريال، بحسب وسائل إعلام سعودية.

هذا التراجع أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات من 76.3% في فبراير 2024 إلى 72.1% في فبراير 2025.

الواردات تنخفض والفائض التجاري يرتفع

شهدت الواردات في فبراير 2025، انخفاضا بنسبة 5.6% لتصل إلى 63.17 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفع الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 4% ليبلغ 30.57 مليار ريال.

زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات

بلغت نسبة الصادرات غير النفطية، إلى الواردات 41.3% خلال فبراير 2025، مقابل 34.1% في فبراير من العام السابق، نتيجة لارتفاعها، وتراجع حجم الواردات.

أهم السلع المصدرة والمستوردة

تصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة الصادرات غير النفطية، رغم تراجعها بنسبة 3.6%، تليها “اللدائن والمطاط” التي تراجعت بنسبة 1.7%.

في المقابل، جاءت “الآلات والمعدات الكهربائية” كأهم السلع المستوردة بنسبة 23.5% من إجمالي الواردات، تليها معدات النقل التي ارتفعت بنسبة 24.3%.

الصين في صدارة الشركاء التجاريين للسعودية

احتلت الصين، المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين، من حيث الدول المستوردة والمصدرة مع السعودية، إذ بلغت حصتها من صادرات المملكة العربية السعودية 16.2%، ومن وارداتها 24.1%.

تلتها كوريا الجنوبية، والإمارات، والهند، والولايات المتحدة ضمن أبرز شركاء السعودية التجاريين.