الاتحاد الأوروبي: منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني الخليج

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الموافقة على تعديل قواعد منح التأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك خلال أعمال منتدى الأمن الإقليمي الخليجي الأوروبي.

حيث أعلن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اعتماد قرار جديد يسمح بمنح تأشيرات متعددة الدخول لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج.

يأتي هذا القرار بعد أن تم تحديد معايير جديدة لمنح تأشيرات متعددة الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما يهدف إلى تيسير الدخول المتكرر للمواطنين الخليجيين إلى دول الاتحاد الأوروبي لأغراض السياحة، الدراسة، الأعمال، وغيرها.

وفقًا لهذا القرار، سيتم منح تأشيرة “الشنغن” “لمدة تصل إلى 5 أعوام للجميع، بدلاً من النظام السابق الذي كان يقتصر على سنة واحدة لطلب التأشيرة لأول مرة، و 3 أعوام للمرات اللاحقة.

من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات على قواعد التأشيرة في الفترة المقبلة، مما سيسهم في تعزيز الروابط الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وفتح مجالات جديدة.

من جانبه أكد السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويّ، أن المواطن السعودي سيتمكن من الحصول على تأشيرات شنغن صالحة لمدة 5 سنوات عند تقديم أول طلب، مشيراً إلى دعم بلاده لهذا القرار. العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

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اعتمدنا قرار منح تأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول الخليج #منتدى_الأمن_الإقليمي_الخليجي_الأوروبي#الإخبارية pic.twitter.com/pWeHHTr06P — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2024