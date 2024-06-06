السعودية وإثيوبيا تعلنان إنشاء مجلس أعمال مشترك

أعلنت المملكة العربية السعودية وإثيوبيا، الأربعاء، ممثلتين باتحاد الغرف السعودية، والغرفة التجارية الإثيوبية، عن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك، في خطوة مهمة لدفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع على هامش ملتقى الأعمال السعودي الإثيوبي، المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأربعاء، بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، وبمشاركة أكثر من 250 مستثمرًا وعدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين، وممثلي الجهات الحكومية، والخاصة بالبلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

أهداف تأسيس مجلس أعمال بين السعودية وإثيوبيا

وأكد الحويزي، أن تأسيس مجلس أعمال بين السعودية،وإثيوبيا، يأتي ثمرة لجهود مستمرة وبرغبة مشتركة، وسيوفر منصة فاعلة لرجال الأعمال السعوديين، والإثيوبيين لإقامة شراكات تجارية والترويج لأنشطتهم.

واستعرض ملتقى الأعمال المشترك، فرص ومزايا وحوافز الاستثمار في إثيوبيا، وبخاصة بالمناطق الصناعية، وفي مجالات الزراعة، والطاقة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى محل الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

وقام وفد الأعمال السعودي بزيارة لعدد من المواقع الرئيسية بإثيوبيا، شملت المنطقة الصناعية الشرقية، ومشروع مدينة تشاكا، ومجمعات إنتاج الأعلاف، وصناعة القهوة، اطلع خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة.

وفد اتحاد الغرف السعودية

يقوم بجولة في مشروع مدينة تشاكا

والمتحف التذكاري وعدد من المواقع السياحية بإثيوبيا#اتحاد_الغرف_السعودية#وفد_اتحاد_الغرف_لاثيوبيا pic.twitter.com/LIyk8J6uyo — اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) June 5, 2024