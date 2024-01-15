مؤسسة دولية: الاقتصاد الإماراتي يتجاوز معدل النمو العالمي في 2024

توقعت وكالة تصنيف ائتماني أن يتجاوز الاقتصاد الإماراتي معدلات النمو العالمية في عام 2024، في ظل انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تستجيب للتغيرات العالمية، وخطط تعتمد على التنويع الاقتصادي.

الاقتصاد الإماراتي سينمو 5%

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بنحو 5% خلال عام 2024، وهي نسب تتجاوز معدلات نمو العالمي والمقدرة بنحو 2.8%.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن تاتيانا ليسكوفا المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز قولها، إن الاقتصاد الإماراتي نما بأكثر من 3% في عام 2023، في وقت نما فيه الاقتصاد العالمي بمعدلات متواضعة، متوقعة، أن يستمر نمو الاقتصاد العالمي في 2024.

وقالت المسؤولة المالية، إن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات سجل نموا بنحو 6% في عام 2023.

وتوقعت تاتيانا ليسكوفا، أن يستمر الزخم في العديد من القطاعات الإماراتية، أبرزها الخدمات المالية، الضيافة، الخدمات المالية، التجزئة، وتجارة الجملة، وهي أمور تساعد على استمرار النمو في 2024 و2025.

وأشارت المديرة المساعدة لشؤون الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في وكالة ستاندرد آند بورز، إلى نمو سوق العقارات في دبي، بعد أن تم إنجاز نحو 80% من المعاملات العقارية نقدا، وهو نمو ملحوظ مقارنة بالأوضاع في أسواق أوروبا والصين.

وألقت تاتيانا ليسكوفا الضوء على زيادة عدد المشترين الروس في السوق العقاري، لكنها أكدت على أن المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي والهنود والأوروبيين هم الأكبر.