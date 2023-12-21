الإمارات في 2023 تستقطب 40 مليون سائح و 100 مليار درهم

استقطب قطاع السياحة في الإمارات 40 مليون نزيل فندقي واستثمارات بقيمة 100 مليار درهم خلال الأشهر الست الأولى من العام 2023.

ولم تكن الإمارات وحدها التي حققت أداء استثنائيا في السياحة فالعالم العربي شهد أقوى أداء بنمو نسبته 20% في النصف الأول من العام الجاري 2023.

فحسب تصريحات رسمية رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، فإن القطاع السياحي في دولة الإمارات قد حقق أداء استثنائي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023م، إذ أثبتت الأرقام والنتائج المسجلة نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، والوصول إلى مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق المري بمكتبه بمقر الوزارة بإمارة دبي، لرئيس المنظمة، مؤكدا بأن العالم العربي شهد أقوى أداء بنمو نسبته 20 % في النصف الأول من العام الجاري 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

كما لفت آل فهيد، أن عدة دول عربية بمنطقة الخليج مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت مراكز أولى عالميا في إعداد نمو السائحين لديها وبأن العالم العربي هو المنطقة الأولى على مستوى العالم التي تستعيد أرقاما ما قبل تفشي جائحة «كورونا» مما يؤكد تعافى القطاع السياحي العربي بنسبة 100 %.

وكشف عن جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي ، وبأن مطارات الدولة مجتمعة استقبلت 62.79 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 46% مقارنة مع 43.02 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقا لبيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ارتفعت الحركة الجوية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 446704 رحلات جوية، مقارنة مع 359.9 ألف رحلة خلال النصف الأول من العام 2022.



يذكر أنه تم خلال لقاء الوزير الإماراتي و رئيس المنظمة مناقشة التعاون لدعم وتنمية وتطوير السياحة في المنطقة العربية ومقوماتها من خلال التعاون المشترك الذي يحقق نمو فى زيادة الاستثمارات السياحية ونمو أعداد السائحين وتطوير العنصر البشري لرفع قدرات العاملين فى القطاع السياحي عبر تنظيم عددا من المؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية والتأهيلية .



وأوضح آل فهيد بأن المنظمة قد نظمت حزمة من دورات تدريبية عبر تقنية الاون لاين بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عبر منصتها التدريبية ممولة من شركة قوقل العالمية في الوطن العربي وكان نصيب دولة الإمارات من هذه الدورات 4000 متدرب ومتدربة يعملو بالقطاع السياحي.

