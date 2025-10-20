إطلاق اشتراطات أنشطة خدمات المياه في السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن الإطلاق المرحلي لاشتراطات أنشطة خدمات المياه غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه (المناهل والأشياب) وهي خدمات توزيع وتجميع المياه عبر الصهاريج بالإضافة إلى محطات تعبئة المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذه الخطوة تستهدف تنظيم وتصحيح أوضاع العاملين في هذه الأنشطة الحيوية، بالتزامن مع اعتماد الأطر التنظيمية لهذه الأنشطة، ورفع مستوى جودة تقديم خدمات المياه في محطات التعبئة والناقلات، سواء كانت صالحة للشرب أو غير صالحة للشرب أو مياهًا معالجة، إضافةً إلى خدمات تجميع مياه الصرف الصحي.

وقال نائب الرئيس لقطاع البيئة والاستدامة ممدوح الشعيبي إن هذا التنظيم يأتي ضمن خطة استراتيجية تُعنى بتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتمكين مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الخدمات غير الشبكية ومحطات تعبئة المياه، وتطوير مستوى الرقابة على مقدمي الخدمات، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد امتداداً لجهود الهيئة في تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه في المملكة، من خلال إصدار التنظيمات والتراخيص الخاصة بأنشطة المياه.

وأوضح الشعيبي أن اشتراطات ترخيص الخدمات غير الشبكية تشمل الالتزام بالاشتراطات الفنية والفحص الدوري للناقلات وتطبيق الهوية البصرية الخاصة بها، فيما تشمل اشتراطات محطات تعبئة المياه متطلبات فنية لضمان سلامة المياه المنتجة، ومتطلبات مكانية لمرفق المحطة ومتطلبات تقنية لتحسين أداء الخدمات.

وأكد أن التطبيق سيتم على مرحلتين: تشمل الأولى الاشتراطات الفنية والتنظيمية الأساسية، فيما تشمل الثانية الاشتراطات الفنية التكميلية.

وأضاف أن المرحلة الأولى لخدمات المياه غير الشبكية (الصهاريج) تبدأ من تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، وتبدأ المرحلة الثانية 1 يناير/كانون الثاني وتستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، فيما تبدأ المرحلة الأولى لمحطات تعبئة المياه (الأشياب، المناهل) من تاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وتستمر حتى 31 مارس/آذار 2026، وتبدأ المرحلة الثانية من 1 أبريل/نيسان 2026 وتنتهي بنهاية 31 مارس/آذار 2027.

ودعا مزاولي الأنشطة إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة للحصول على تراخيصهم النظامية واستيفاء الاشتراطات التنظيمية.

