في جلسة عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمت الموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم “الهيئة السعودية للمياه”، وتعديل اسم “هيئة تنظيم المياه والكهرباء” ليصبح “الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء”.

يعتبر هذا التحول الهيكلي الهام في قطاعات المياه والكهرباء بالمملكة خطوة نحو تحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد. من المتوقع أن يسهم هذا التحول في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة هذين القطاعين الحيويين.

كما شمل جدول أعمال الجلسة الموافقة على عدد من المذكرات والاتفاقيات الدولية في مجالات الاقتصاد والتعاون المشترك، بينها مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي ومصرف قطر المركزي، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال أعمال البنوك المركزية.

و تضمن جدول أعمال الجلسة الموافقة على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها، والمتعلق بإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم والضرائب، بما يعزز التنافسية الصناعية في المملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدة دول، بما في ذلك المملكة المغربية واليابان، في مجالات الثروة المعدنية والتعدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول.

من جانب آخر، تم تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط للتباحث مع عدد من الجهات الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بغرض التعاون في مجال الإحصاء، فيما تم تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتباحث مع الجانب القطري بشأن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

#مجلس_الوزراء: الموافقة على تحويل (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة) إلى هيئة باسم (الهيئة السعودية للمياه)، وتعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).#واس pic.twitter.com/LFQ4Mtx3IN — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 7, 2024