ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخباردولسياسة واقتصادمجتمع

سوريا، رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلنت الحكومة السورية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين رفع أسعار المواد النفطية بنسبة تجاوزت 20% للتر البنزين وأكثر من 30% للغاز .

وحسب القرارين اللذين أصدرتهما الوزارة أصبح سعر البنزين اوكتان 95 (7600) ليرة سورية.

و سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15 ألف ليرة سورية وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة الإلكترونية أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة سورية.

ووفق القرارين يخضع المخالفون لأحكامهما إلى العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا