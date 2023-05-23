سوريا، رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي

أعلنت الحكومة السورية في ساعة متأخرة من ليل الاثنين رفع أسعار المواد النفطية بنسبة تجاوزت 20% للتر البنزين وأكثر من 30% للغاز .

وحسب القرارين اللذين أصدرتهما الوزارة أصبح سعر البنزين اوكتان 95 (7600) ليرة سورية.

و سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم 15 ألف ليرة سورية وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة الإلكترونية أم من خارجها 50 ألف ليرة سورية.

كما تم تحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي بـ 75 ألف ليرة سورية.

ووفق القرارين يخضع المخالفون لأحكامهما إلى العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.