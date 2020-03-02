ماسك: عصر الطائرات المقاتلة انتهى وبزع فجر الطائرات المسيرة ذاتيا للحروب

توقع إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا و شركة الفضاء سبيس إكس أن تعتمد حروب المستقبل على الطائرات المسيرة ذاتيا من قاذفات ومقاتلات

ماسك وفي جلسة مع كبار ضباط سلاح الجوي الأمريكي قال للجنرال جون تومسون في سلاح الجو الأمريكي، ضمن منتدى الحرب الجوية الذي عقد الجمعة الماضي في أورلاندو «لقد ولى عصر المقاتلات النفاثة، وأضاف ماسك عن تقديره لمستقبل الحروب أنها ستكون بالطائرات المسيّرة.

وأوضح بالقول إن هذه ستكون المنافس المباشر للمقاتلة «إف 35» التي تعد من أغلى أنظمة أسلحة الجو الأمريكية بحوالي 122 مليون دولار، بحسب سي إن بي سي وأضاف ماسك إنه لا بد من وجود منافس لطائرة لوكهيد مارتن تلك، ويجب أن يكون طائرة مسيرة يتم التحكم بها عن بعد من قبل شخص ولكنها قادرة على المناورة ذاتيا ولن يكون أمام إف 35 أي فرصة للانتصار أمام هذه الطائرة.

وتقدر قيمة سوق الطائرات المقاتلة قرابة 260 مليار دولار بين سنتين 2019 و 2028 .

وخلال حواره مع نخبة من ضباط سلاح الجو الأمريكي حذّر ماسك من أن الولايات المتحدة تخاطر بالتخلف عن باقي الدول في أولويات الابتكار، وهو أمر لم يكن يحصل سابقا لكنه أصبح أمرا واقعا، وأضاف بالقول إنه ما لم تسعى الولايات المتحدة للابتكار في عالم الطيران والفضاء فإنها ستحل في المرتبة الثانية على المستوى العالمي، كما توقع ماسك أن الاقتصاد الصيني سيتفوق على الاقتصاد الأمريكي بضعفين أو ثلاثة على الأقل. وقال إن اساس الحرب هو الاقتصاد وإن كان لديك نصف موارد الخصم فعليك أن تكون مبتكر فعلا وما لم تكن مبتكرا فسوف تخسر.