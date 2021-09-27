اليوتيوبر جو حطّاب ينضم لـ أي تي بي لايف

بكل فخر، أضافت أكبر وكالة لمؤثّري شبكات التواصل الاجتماعي “أي تي بي لايف” صانع المحتوى جو حطّاب الى قائمة أصحاب المواهب الحصرية لديها. الشركة التي تأسست عام ٢٠١٧ والتابعة لمجموعة أي تي بي الاعلامية تتفوق اليوم في توسيع عملياتها، حيث لديها الآن مكاتب في دبي وأبو ظبي والرياض ولوس أنجلوس ولندن ومومباي وبيروت، وتستمر بالتألق في عملها على حملات كبيرة للائحة طويلة ومتنوعة من العملاء وصنّاع المحتوى الأكثر انتشارا في العالم.

يجذب جو اهتمام الملايين على الإنترنت، ويُعرف بأنه النجم العربي الأهم في عالم السفر على يوتيوب بفضل إنتاجه لمقاطع فيديو سينمائية عن مغامراته في جميع أنحاء العالم. وهو يسافر باستمرار ويزور مواقع استثنائية وينشر فيديوهات وصور لا تخطف الانفاس وتجذب المتابعين فحسب، بل تلقي الضوء على العديد من القضايا الأساسية أيضاً. كل هذا يجعل من مواكبة عمله مهمة صعبة. فمع كل فيديو ينشره، يحقق جو أرقاما مذهلة تتراوح بين مليون و٢٠ مليون مشاهدة على يوتيوب، مما يجعل محتواه متناسقاً ومؤثرًا وجذابًا لجميع الجماهير.

وإلى جانب هذا، يستمتع جو بابتكار محتوى فريد لمتابعيه بالتعاون مع علامات تجارية عالمية على المستوى الدولي مثل سوني وطيران الإمارات وسامسونج وفيسبوك وفورتنايت وغيرهم من رواد السوق في مختلف المجالات، ويستمر بتطوير عمله ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يوضح أحمد بشّور المدير التنفيذي في أي تي بي لايف أهمية العقد بقوله “يسعدنا تمثيل جو لأنه يجسّد الجوهر الحقيقي لصنّاع المحتوى. حيث أن الابداع والمجهود والنوعية التي تُسكب في فيديوهاته تضعه في قيادة هذا النوع من المحتوى على نطاق عالمي. فعلى المستوى الاحترافي هو فنّان متألق في مجاله وصاحب موهبة فريدة، وعلى المستوى الشخصي هو صاحب قلب طيب وحضور لطيف، ونحن نتطلّع قدماً للتعرّف على أسلوب عمله عن قرب”

جو عبّر بدوره عن حماسه للعمل مع أي تي بي لايف قائلا: “بعد معاينة طريقة عمل أي تي بي لايف عن كثب، صرت متحمساً للتوقيع معهم لكي يمثلوني، وأفضل الأيام لم تأتِ بعد!”. وأضاف بالقول “أؤمن بالاستمرارية ووضع مهل محددة للعمل كطريقة للتحفيز الذاتي، فالاستمرارية هي مفتاح النجاح تحديداً في عالم التواصل الاجتماعي. وأشعر أن توقيعي مع أي تي بي لايف كموهبة حصرية سيمنحني راحة البال مما يسمح لي بالتركيز على المحتوى الخاص بي وسيفتح أبواباً جديدة أمامي. أنا متحمس بالتأكيد

للانضمام إلى عائلة أي تي بي لايف وأتطلع إلى الخطوة التالية في حياتي المهنية”.