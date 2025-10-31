بيع أغلى صقر في السعودية 2025

شهدت الليلة الـ 17 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم شمال العاصمة السعودية الرياض، بيع أغلى صقر حتى الآن بمبلغ 361 ألف ريال (نحو 97 ألف دولار).

وعرض خلال المزاد مساء أمس الخميس صقر شاهين فرخ، طرح جازان (الحصاحيص)، وتشارك في طرحه خمسة طواريح، طوله 15 إنشاً وربع الإنش راهي، وعرضه 15 إنشاً وربع الإنش راهي، ووزنه 950 جراماً، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 100 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 361 ألف ريال.

ويتزامن مزاد نادي الصقور السعودي مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر/تشرين الأول حتى يوم أمس الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويقتصر على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظاً على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافداً اقتصادياً لمئات الطواريح المشاركين فيه.

🎥| الليلة السابعة عشر تُسجِّل رقمًا جديدًا..

بيع أغلى فرخ شاهين حتى الآن بـ (361،000) ريال



مزاد نادي الصقور السعودي 2025



نادي الصقور السعودي 𓅃 pic.twitter.com/cueSpUEkLl — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) October 30, 2025

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

يعدُّ المعرض الأكبر من نوعه في المملكة والعالم، جامعًا كل ما يهتم بموروث الصقارة والصيد وأنشطة الرحلات البرية في فعالية ثقافية وترفيهية.

ويهدف المعرض إلى توفير أفضل وأكبر مجموعة من الصقور وأدوات ومستلزمات الصيد في المملكة، إضافة إلى أسلحة الصيد النارية والهوائية، والأسلحة الفردية، كما يستهدف الزوار من جميع شرائح المجتمع، عبر أنشطة وفعاليات مصاحبة تقدَّم لجميع أفراد العائلة، إضافة إلى الزوار المهتمين بالصقارة والصيد والرحلات البرية.

ويعمل المعرض على توعية الزوار بهواية الصقارة والصيد، ونقل إرثها الثري للأجيال الحالية والمستقبلية؛ كونها أحد الموروثات الثقافية الرئيسة للمملكة، كما يتضمن منصة لعرض وبيع أسلحة الصيد؛ التي تمثِّل الشركات السعودية فيها أكثر من 55 علامة تجارية عالمية متخصصة في عالم الأسلحة والذخيرة المخصصة للصيد والمقناص.